تصريح صحفي : منحة الحاج ُحمْد نبراي الدراسية المخصصة لتحقيق التميز الاكاديمي

منحة الحاج ُحمْد نبراي الدراسية المخصصة لتحقيق التميز الاكاديمي

وتنمية المهارات القيادية.

يسر ابناء واحفاد الحاج حمد ابراهيم نبراي ان يعلنوا لجميع الارتريين عن انطلاقة مشروع منحة الحاج ُحمْد نبراي الدراسية لتحقيق التميز الاكاديمي وتطوير الكفائه القياديه للشاب الارتري. منحة الحاج حمد نبراي الدراسية، وقدرها عشرة االف دولار امريكي سنويا، هي صدقة جارية تخليدا لأبينا وجدنا الحاج حمد نبراي، والتي ستمنح لمستحقيها من الارتريين الساعين للتحصيل الجامعي المتميز.

يمكن الحصول على كل المعلومات المتعلقة بشروط القبول، وعدد المنح، باالاضافة الى معلومات اخرى، فى صفحة الاسئلة والاجوبة للموقع الالكنروني www.neberai.com

مع خالص الاحترام

ابراهيم نوراي norai@neberai.com

المتحدث الرسمي باسم مؤسسة نبراي com.neberai.foundation://h

معلومات أضافية : نقلا عن الصفحة الرسمية

منحة الحاج حُمَّدْ نبراي الدراسية

ولد الحاج حُمَّدْ إبراهيم نبراي سنة 1914 لعائلة معروفة من قبيلة البلين في مدينة كرن، ارتريا، وتوفي في مسقط رأسه سنة 1982. أكمل تعليمه الأوَّلي والذي كان متوفرا حينها في كرن في منتصف حقبة الإستعمار الإيطالي. إستمر بعد ذلك في تعليمه الذاتي، مستغلاً كل الفرص التي اتيحت له خلال مسيرة حياته. كان الحاج حُمَّدْ نبراي يجيد التحدث بلغات عدة؛ العربية، الإيطالية، الإنجليزية، التجرينة، البلين، والتجري، إضافة إلى إجادته الكتابة باللغتين العربية والإيطالية.

يعتبر الحاج حُمَّدْ نبراي من أوائل التجار المحليين في ارتريا الذين عملوا في تصدير الفول السوداني إلى أوروبا بكميات تجارية، و كان من المستثمرين و المؤسسين لشركة اللبان الإرترية التي تعد الشركة الأولى من نوعها في المنطقة، وقد شغل منصب مديرها التنفيذي إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى. و هو أيضا أحد مؤسسي الأوقاف الإسلامية في كرن، ويعد الجهة المحلية الوحيدة المانحة للوقف من ممتلكاته الخاصة من العقار. بالإضافة إلى ذلك، كان الحاج حُمَّدْ نبراي عضواً مؤسساً لأول مدرسة إسلامية في كرن؛ (معهد الدين الإسلامي في كرن).

كان الحاج حُمَّدْ عطوفا محبا للخير و رب أسرة مخلص. إتسم بالطيبة والإهتمام لأمر الصغير والكبير، كما أنه كان سخيا و نصوحا. و قد استفاد العديد من أهل كرن مسلمين و مسيحيين ، كبارا و صغارا، من كرمه وتشجيعه ونصائحه. علاوة على ذلك، فقد عرف بحبه الشديد وتفانيه من أجل العلم. وخصوصاً تعليم الفتيات المسلمات. و قد إشتهر عنه رحمه الله تأييده الكبير لحق الفتيات المطلق في التعليم في زمن كان فيه تعليم الفتيات دخيلاَ على المجتمع.

و نيابة عن الحاج حُمَّدْ إبراهيم نبراي (رحمه الله) ، قام أبنائه و أحفاده بإطلاق هذه المنحة في شهر يوليو من عام 2016 تكريما لأبيهم ، و التي سيتم منحها لطلاب التعليم العالي الإرتريين كصدقة جارية (بإذن الله).

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