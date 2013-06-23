استمرار حملات التجنيد الاجباري ضد الفتيات في سمهر

فرجت – مصادر جبهة الانقاذ حدري

أكدت مصادر جبهة الانقاذ حدري استمرار حملات التجنيد الاجباري لمايسمى بالخدمة الالزامية في اقليم سهر لما يزيد عن ثلاثة أشهر . والحملة الجائرة الموجهة ضد الفتيات والنساء حديثي الزواج. وسط تزمر وامتعاض جماهيري واسع ان حيث ان المقصود هو الاساءة وارضاخ الجمهير التي تحاول منع بناتهم من الالتحاق بالخدمة الالزامية خوفا على شرفهن فيشروا الى تزويجهن أو تشحيعهن للهرب عبر الحدود الى دول المنطقة المجاورة مثل السودان واثيوبيا وجيبوتي. هذا وقد شهد الاقليم فس السابق مصادمات دامية بين الشعب وجيش النظام الارتري أدت الى مقتل وسجن العديد من مواطني المنطقة.

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