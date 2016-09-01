مقتل وجرح عدد من السجناء في سجن بريما في مدينة بارنتو

فرجت : عن مكتب اعلام جبهة الانقاذ الوطني الارترية

بارنتو: أفادت الأنباء التي وردت إلينا من غرب إرتريا، أن الأجهزة الأمنية للنظام الديكتاتوري جمعت المعتقلين في سجن “بريما” في مدينة بارنتو ، وهم في معظمهم متهمون بمحاولة الهروب من البلاد إلى الدول المجاورة، وألقت على مسامعهم كلمات مليئة بالتهديد والوعيد، وأكدت مصادرنا، أن مسؤولي النظام أبلغوا المعتقلين بأن كل من تسول له نفسه ويحاول اجتياز الحدود سيتعرض إلى اعتقال لسبعة أعوام، أما الذين يتهمون بتسهيل هروب الشباب فسوف يحاكمون بخمسة وعشرين عامًا. وساد السجن بعد هذه الكلمات هرج ومرج، حاول بعدها عددٌ من المعتقلين الهروب إلى خارج السجن. إلا أن قوات النظام لاحقتهم وأمطرتهم بوابل من الرصاص، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وجرح سبعة آخرين بجروح بليغة، وإعادة معظم الذين حاولوا الهروب إلى المعتقل، بينما نجح عددٌ قليل من الإفلات من مطاردة قوات النظام الديكتاتوري. هذا ولا يزال الوضع هناك يشهد توترا بالغًا قد يؤدي إلى انفجار الوضع مرة أخرى.

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