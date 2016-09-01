المناضل نوري محمد عبدالله في برمنغهام متحدثاً عن ا لبدايات ا لأولى لانطلاقة ثورة سبمتبر في ذكراها ال 55

بقلم حامد ضرار

أقيم مساء اليوم السبت في مدينة برمنغهام احتفالاً بمناسبة الذكرى ال 55 لانطلاقة شرارة الكفاح

ا لارتري المسلح بقيادة الشهيد حامد إ ادريس عواتى في الفاتح من سبتمبر 1691 . وضمن برنامج

المناسبة ألقى بعض الحاضرين مقاطع شعرية وكلمات حماسية تعكس عظمة المناسبة.

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