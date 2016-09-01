المناضل نوري محمد عبدالله في برمنغهام متحدثاً عن ا لبدايات ا لأولى لانطلاقة ثورة سبمتبر في ذكراها ال 55

بقلم حامد ضرار

أقيم مساء اليوم السبت في مدينة برمنغهام احتفالاً بمناسبة الذكرى ال 55 لانطلاقة شرارة الكفاح
ا لارتري المسلح بقيادة الشهيد حامد إ ادريس عواتى في الفاتح من سبتمبر 1691 . وضمن برنامج
المناسبة ألقى بعض الحاضرين مقاطع شعرية وكلمات حماسية تعكس عظمة المناسبة.

لقراءة التقرير عن المناسبة الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

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روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=37859

نشرت بواسطة في سبتمبر 16 2016 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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