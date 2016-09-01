فساد المهدية و تآمر امدرمان انتج متلازمة التخلف

بقلم مهندس طارق محمد عنتر

عند قراءة منشورات و تاريخ المهدية قد يصاب الفرد بمشاعر الذهول و الاحباط و النفور. تلك الكتابات تبرهن علي ان المهدية لم تكن ابدا ثورة و اصلاح ديني او مسعي لنهضة سياسية تحررية و كذلك كانت تفتقد لابسط علامات التطور الاقتصادي. بل ان المهدية اخذت السودان من ظلمات و ظلم التركية لتقذف باهل السودان الي القهر و العنف و التناحر. فالتركية و المهدية و الوضع الحالي بهم الكثير من اوجه التشابه و التقارب و هم لا يعدوا سوي وجوه مختلفة لنفس ظلامية الحكم و تخلف الادارة و همجية الاساليب

من الواضح ان السودان لاكثر من 130 عام وقع باكمله رهينة للمهدية و ما صاحبها من هجرات كثيفة لخليط غريب و متناقض من غرب افريقيا.

هذا الخليط الذي شكل مع الاسري و السبايا من مختلف القوميات السودانية تلك المستوطنة المستجدة المسمي امدرمان. و ظل اهل السودان منذ ذلك الوقت يغضوا البصر و البصيرة عن افعال المهدية و صنيعتها امدرمان.

فالصراعات و الحروب المتقدة و خدع تأزم الهوية و الانهيار المتواصل في الامن و الاقتصاد و العدالة و الثقافة و سمعة و وضع السودان الدولي و علاقاته مع دول الجوار و مع العالم جميعهم نتائج للمهدية و لتسلط مستوطنة امدرمان

مصطلحات المركز و الهامش و استعداء القوميات السودانية علي بعضها البعض و مسميات الشماليين و الجنوبيين و الغرابة و الشرق كها اتت بعد المهدية و امدرمانها لتصف السودان و اهله و تدفع عن نفسها مسئولية الخراب و تتهرب من الحقيقة.

المهدية و امدرمانها لا تمثل ارادة و تاريخ و طموحات الشعب السوداني بجميع قومياته في كردفان و دارفور و في الشمالية و الشرق و في جبال النوبة و النيل الازرق. بل ان المهدية و امدرمانها تمثل اطماع و مخاوف و مصالح الوافدين من غرب افريقيا و بقايا التركية اللعينة.

و حتي ان تم التجاوز عن حقيقة تكوين و نشأة المهدية و نظامها الا انها اثبتت عدم كفاءتها السياسية و العسكرية بشكل مخزي و فاضح و سقط منها عشرة الف مقابل 47 قتيل من قوات كتشنر في معركة لم تستمر سوي 5 ساعات بعد ان فر قائدها. المهدية يطلق عليها صفة “دولة” تجاوزا و لكنها كانت سلطة فقط لانعدام التاييد الشعبي لها.

ما هي المهدية؟ و من اين اتت؟ و لما هي كانت و لازالت غريبة و متصادمة مع القوميات السودانية في جميع انحاء السودان؟

و هل اسرة المهدي هي بالفعل من النوبيين او من نسل آل البيت؟ ام انها اسرة وفدت لدنقلا و اقامت بها و لا تفصح عن موطنها الاصلي؟

و هل جد خليفة عبدالله التعايشي من بلاد الفتري بين وادي وبرنو وأنه سار من بلاده طالباً الحج وهو لا يملك شيئاً كجميع الحجاج التكارنة. فلما وصل دار التعايشة تزوج منهم وسكن بينهم فأنتسب إليهم كما قال الزبير باشا فيما رواه لنعوم شقير وأورده هذا في تاريخه و هو ما ذكره البروفسير محمد ابراهيم ابوسليم ؟

التالي هو ما يرد حول نسب الامام المهدي

((((((هو محمداحمد المهدي بن السيد عبدالله بن فحل بن عبدالولي بن عبدالله بن محمد بن حاج شريف بن على بن احمد بن على بن حسب النبي بن صبر بن نصر بن عبدالكريم بن حسين بن عون الله بن نجم الدين بن عثمان بن موسى بن ابي العباس بن يونس بن عثمان بن يعقوب بن عبدالقادر بن حسن العسكري بن علوان بن عبدالباقي بن يعقوب بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. هذا نسب المهدي لابيه

اما نسبه من امه فهو :

والدته هي: السيدة زينب بنت نصر بن محمد بن نصر بن سراج بن شقلاوي بن عبدالسلام بن ابي جميل بن عدلان بن احمد بن طه بن على بن عدلان ابن عرفان بن ضراب بن غانم بن حميدان بن صبح بن مرخة بن مسمار بن سرار بن كريم بن ابي الديس بن بضاعة بن مسروق بن حرقان بن احمد اليماني (نسبه لامه من اليمن) بن ابراهيم جعل بن ادريس بن غيث بن يمن الخزرجي ( نسبه لامه من الخزرج) بن عدي بن قصاص بن كرب بن هاطل بن ياطل بن ذي الكلاع الحميري (نسبه الى امه من قبيلة حمير) بن سعد الانصاري (امه من الانصار) بن الفضل بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم . )))))

مرتبط