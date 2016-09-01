تقرير: حجاج ارتريا .. نسيج انساني من ارض الهجرة الاولى

فرجت : نقلا عن قناة المجد

تمكن حوالى 400 حاج ارتري من أداء فريضة الحج هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة مما يعكس ضآلة الرقم ، هذا مع الشروط التي وضعتها السلطات السعودية على حجاج الخارج نسبة لأعمال الصيانة والتوسعة الجارية في الحرم المكي.

هذا وقد تطرق التقرير الذي أجراه الاستاذ حسن عبده من قناة المجد عن الخلفية التأريخية وروابط الاخوة والتأريخ والدم التي تربط شعبى المملكة وارتريا وذلك عبر استنطاق اعضاء وفد الحجاج الارتريين من مرشدين ومن اعضاء البعثة.

الجدير بالذكر ان خروف العيد وصل الى أكثر من سبعة الآف نقفة هذا العام ، في وقت لا يمكن للفرد ان يكون بحوزته أكثر من ألفين نقفة حيث يتم تفتيش المارة والمسافرين دون سابق انذار.

وقد شهد هذا العيد تجول العديد من الاسر في الاحياء وطرقها للابواب طالبين يد العون والمساعدة.

واليكم التقرير الذي نقلته قناة المجد عن الحجاج الارتريين من الاراضي المقدسة.

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