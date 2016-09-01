القوات الحوثية المتمركزة في جزيرة حنيش وزقر تطلق صواريخ الى قاعدة القوات البحرية الإرترية في عصب

فرجت: عن مكتب الإعلام التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

20 سبتمبر 2016م

أكدت مصادر التنظيم بأن قوات مليشيا الحوثي استهدفت صباح يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2016م في تمام الساعة الثانية والنصف ليلاً مقر القوات البحرية الإرترية في عصب بإطلاق صواريخ الهاون والحقت أضراراً جسيمة فيه، وتؤكد ذات المصدر ان اطلاق الصواريخ هذه تأتي بعدما استقبلت القوات الإرترية 5000 من افراد قوات الشرعية اليمنية لإعطاء التدريبات العسكرية في اراضيهاوذلك لمواجهة الحوثيين، كما تتهم قيادات مليشيا الحوثي الحكومة الإرترية بتعاون مع قوات التحالف العربي ضد اليمن، واثر هذا الهجوم تفرض السلطات الإرترية طوقاً امنياً مشدداً في المنطقة كما تحذر الصيادين والزوارق البحرية المدنية الإرترية بالتحرك من والى تلك المناطق، يذكر ان جزيرة حنيش وزقر كانتا محل خلاف الحدودي بين ارتريا واليمن ونشبت فيهما حرب في عام 1994م ولجأ الدولتان الى المحكمة الدولية وحكمت اللجنة الدولية لصالح اليمن في عام 1998م ويبعدان هذان الجزيرتان عن ميناء عصب بحوالي 27 كيلوا مترا ويتسكع فيها حالياً قوات الحوثي وعلى عبدالله صالح، يذكر ان السلطات الإرترية كانت تأوي الحوثنيين في الماضي لتدريبهم عسكرياً وامنياً لخلق زعزعة وعدم استقرار في اليمن والمنطقة وعندما تغيرت الأوضاع في اليمن وظهرت أحداث جديدة وبروز قوات التحالف لدعم الشرعية انقلب النظام في اسمرا على الحوثيين وانحاز الى الشرعية من أجل الحصول على المكاسب المالية والسياسية والعسكرية والإحتماء بقوات التحالف العربي لتغطية جرائمه والهروب من المطالبة الدولية والاقليمية، وليس ببعيد ان ينقلب النظام في اسمرا على قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية في حال انه وجد بديل افضل يضمن له استمراريته في السلطة ويعفيه عن جرائمه الإنسانية والأمنية، كما تمنع الزوارق اليمنية التابعة لميليشيا الحوثي الصيادين اليمنيين بالتحرك ثوب الشواطئ البحرية الإرترية

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