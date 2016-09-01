الطرق الصوفية في الاسلام و علاقتهم بالكابلا اليهودية

بقلم مهندس طارق محمد عنتر

القباله أو كابالا Kabbalah تعني صوفية اليهود التلموديين

هي معتقدات وشروحات لفرقة و مذهب يهودي أساسه الأفكار التلمودية، حيث اعتمدوا لفهمها تفسيرات باطنية، وقد سميت أول أمرها: الحكمة المستورة، ومن ثم بات اسمها القبالة؛ والكلمة من أصل آرامي ومعناها القبول أو تلقي الرواية الشفهية.

استعملت كلمة “قبالة” العبرية بمعان مختلفة خلال فترة التاريخ اليهودي. تعود كلمة قبالة، او كبالا، الى الكلمة العبرية “قِبِلْ” والتي تعني “استلام”، او “استقبال” او “تلقي”.

والشخصيات التي تعود إليها: سمعان بن يوشاي من القرن الثاني الميلادي، وقد اختفى عن الأنظار مدة في مغارة ومن ثم خرج عليهم ليقول: إن أسراراً قد كُشفت له، وأنه قد حصل شكلاً من الكشف أو الإلهام. وفكرة القبالة شقت طريقها بقوة بين يهود بدءاً من القرن الثالث عشر الميلادي

انبثقت القبالة كشكل بدائي للباطنية اليهودية في القرن الثاني عشر الميلادي في الاندلس ثم اعيد تشكيلها بعهد النهضة اليهودية في القرن السادس عشر الميلادي في فلسطين العثمانية. ثم تطورت في القرن العشرين فيما يسمى بالتجديد اليهودي ووانتشرت في اوساط روحانية غير يهودية كما تلقت الاهتمام من الدوائر الاكاديمية.

استقت الكابالا تعاليمها ونصوصها و طقوسها من الديانات الوثنية التركمانية و أعلن عنها في نهاية القرن الثالث عشر بين اليهود ، حيث ظهرت مجموعة من النصوص أعلن عنها الأحبار في كتاب ، و أسموها سفر زوهار ، و الزوهار ، كلمة آرامية تعني النور أو الضياء و كانت الكابالا أو التصوف اليهودي حتى القرن الحادي عشر حكرا على نخبة معينة من اليهود

يقول الكاتب الفرنسي المشهور فولتير: كان اليهود هم الذين يلتجا اليهم عادة في تأدية الشؤون السحرية وهذا الوهم القديم يرجع الى اسرار الكبالا (القبالة) التي يزعم اليهود انهم وحدهم يملكون اسرارها.

ويقول”جيو جينودى موسو”: إني لاخجل من البحث في الموضوعات القذرة الواردة في الكتاب ( الكبالا=القبالة) والتي سيطالعها النبلاء…..ان القبالة ترتعد حتى فرائص عزرائيل، فالعلوم الشريرة والمشؤومة تتسرب الى خارج صفحاته كسم الثعبان الزعاف.

وتقوم فلسفة القبالة على شجرة ( ويسمونها شجرة الحياة ) اصلها في السماء وفروعها في الارض ” أي انها مقلوبة او تبدءا بالذات العليا وتنتهي بالعالم الدنيوي ” وتتكون من عشر طبقات يتاح السفر بينها بالروح بعد الموت.

الصوفية

للتأكد من سلامة أي طريقة صوفية يجب دراسة الشخصيات المؤسسة لها و مكان و تاريخ النشأة و علاقتها بالسلطة الحاكمة و أرتباطاتها بالطرق الأخري.

ثلاث من أكبر و اوسع و أخطر الطرق الصوفية هم 1- القادرية و 2- النقشبندية و 3- الإدريسية الأحمدية

هذه الطرق الصوفية تعتبر أمهات طرق صوفية عديدة تفرعت منهم و بمسميات مختلفة و لكن تمثل الطريقة الأم بمظهر مختلف و تحت مشيخة جديدة تتناسب مع المكان و الزمان الذي تعمل فيه. و المشترك الواضح بين تلك الطرق الثلاث هي أنهم جميعا من أصول من أسيا الوسطي و بالتحديد من التركمان. و معلوم أن التركمان هم أصل الأتراك الذين كونوا دولة تركيا بعد غزوهم و إحتلالهم القوقاز و الأناضول و البلقان كما ان التركمان هم أصل اليهود الغير ساميين الذين ليسوا من بني إسرائيل و الذين أنتشروا قبل الإسلام و قبل الإمبراطورية العثمانية في كل الجزيرة العربية و كل شمال إفريقيا حتي المغرب.

و الصفة المشتركة الهامة جدا بين تلك الطرق الصوفية هي كونهم شركاء مدعومين و ممهدين للأستعمار العثماني في مختلف الدول. كل هولاء يتبعوا نفس الإسلوب المتمثل في التعاون مع أجهزة التركية و تهدئة المواطنين و وقف اي اعمال عدائية للاحتلال و في مقابل ذلك الحصول علي نفوذ اقتصادي و امني كبير من خلال ملكية الأراضي والجنائن إضافة لعمل السخرة في أراضييهم إضافة لتحصيل الزكاة والهدايا من المريدين و أصحاب الحوجة لتوسطهم مع الادارة و بهذا الشكل توسع نفوذ اولائك الشيوخ أيام الحكم التركي

و كما تستخدم االكابالا اليهودية الحروف و الأعداد و الرموز في السحر كذلك تستخدم الصوفية في الاسلام نفس الوسيلة و يسمي لديهم قسم علم الاوفاق والطلاسم

في المقالات التالية سيتم تناول الشخصيات المؤسسة و مكان و تاريخ النشأة و التفاصيل الأخري عن 1- القادرية و 2- النقشبندية و 3- الإدريسية الأحمدية

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