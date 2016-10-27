طيران التحالف العربي يقصف زورقاً تابعاً للبحارة العفريين في السواحل اليمنية

مكتب الإعلام

التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

2 اكتوبر 2016م

تعرض زورقاً بحرياً تابعاً للبحارة العفريين في منطقة مخا على الساحل البحري اليمني لهجوم من قبل طيران التحالف العربي، وادى الهجوم الى مقتل خمسة وجرح 10 اخرين، حيث توجه الزورق من السواحل الإرترية الى السواحل اليمنية لشراء بعض المواد الغذائية لصد احتياجات بعض الأسر والأهالي العفرية التي تعاني من نقص في الأغذية والمواد التمونية، ويأتي هذا الهجوم رداً على تدمير البارجة الإماراتية على السواحل اليمنية من قبل القوات البحرية الحوثية قبل يومين، وهذا الهجوم يؤكد عدم انتقاء وتحديد الهدف والذي من شأنه أدى الى استهداف زورق مدني لأبناء العفر الذين يتعرضون من ويلات حروب المنطقة، والنظام الإرتري الجاسم على صدر شعبنا الذي يتاجر بإرترية أرضها وشعبها استأجر شاطئ بحري على باب المندب ميناء عصب وضواحيها لقوات التحالف العربي من جانب اخر ونقل الأسلحة والمعدات الحربية للحوثيين وقوات صالح ونقل المعلومات الدقيقة اليهم لإستهداف مراكز قوات التحالف العربي ويلعب بأوراق المنطقة لصالحه، وبين هذا وذاك فإن شعبنا العفري صاحب الأرض والبحر هو الذي يتعرض لأمرين تجاه سياسة النظام الحاكم في اسمرا وحصاره الكامل وتلاعبه المستمر بالوطن والشعب، تارة يتعرض بالمجاعة وتارة اخرى بالحروب التي تدار بالوكالة في منطقته، ونحن ندعوا بهذه المناسبة قوات التحالف العربي المتمركزة في منطقتنا وغيرها من القوات المناوئة لها في المنطقة الى تحديد وتنقية اهدافهم دون المساس بالمدنيين من ابنائنا الذين يواجهون شتى انواع القمع والإضطهاد والمجاعة والوباء وسط تعتيم الإعلام المحلي والإقليمي والدولي والحصار المستمر من قبل النظام عليه.

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