تفشي مرض الكوليرا في منطقة بدة في مديرية قلعلو بدنكاليا

فرجت:نقلا عن مكتب الإعلام

التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

1 اكتوبر 2016م

وسط تعتيم الاعلامي المتعمد من قبل السلطات الرسمية في ارتريا وباء الكوليرا يودي بحياة خمسة من مواطني بده واصابة 45 شخصاً أخرون، ولم تخطوا حكومة ارتريا اي خطوة من شأنه احتواء هذا الوباء الفتاك والخطير والذي ينتشر بسرعة بالغة الى اجزاء اخرى من مناطق دنكاليا، وتلقى التنظيم من مصادره هناك خبرا مؤكداً بأن خمسة من المصابين بهذا المرض توفوا لعدم الحصول للرعاية الصحية وكما يعانون اكثر من 45 مصابين اخرين للإهمال وعدم الرعاية الصحية ومهملون في مستشفى بدا الذي لا يمتلك ابسط معدات طبية، واكدوا المواطنين في المنطقة ان السلطات الأمنية منعتهم من العبور للحدود في الجانب الإثيوبي لبحث الأدوية وانقاذ ما تبقى من ارواح المصابين والحماية لأهل المنطقة نظرا لخطورة الوضع إلا ان السلطات الأمنية هددتهم بأرواحهم، وبهذا يواصل النظام سلسة برامجه في التطهير العرقي للشعب عفر البحر الأحمربأن المعلوما وتؤكد كل المراكز الصحية المتمركزة هناك تفتقر لأبسط معدات صحية والدوائية، كما يقوم النظام بتعتيم الإعلامي للوضع الإنساني في دنكالية وحيث ينتشر في دنكاليا مجاعة بشكل يهدد قطاع واسع من المجتمعنا في دنكاليا إلا ان السلطات الرسمية تقوم بتعتميه اعلامياً، وبهذه المناسبة ندعوا منظمات اقليمية ودولية من اجراء تحقيقات وتقديم الدعم اللازم لأهالينا في المنطقة .

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