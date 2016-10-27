حوار افتراضى – بناء الثقة و توابعها

اسماعيل آدم

تعريف مفهوم الثقة تعني الأمانة والصدق والعهد. و في السياسة هى رابطا أخلاقيا و شرطا مؤسسا للشرعية. وذلك في سياق عام يطلق عليه الديموقراطية. و لكن دولتكم الطائفية و بلسان كبيركم عندما كنتم تحت عباءته قال – ان مفهوم الديمقراطية و تطبيقها يختلف من مكان لآخر- . فهل هذا الطرح الذى بصمتم عليه سوف يتماشى مع مفهوم بناء الثقة يختلف من مرحله لمرحله اخرى؟ و رغم تاريخكم الأسود الملطخ بالدماء و وقوفكم على مر التاريخ مع المستعمر والعدو الا انه تم الثقة والترحاب بكم بالانضمام للثورة. فهل تتبنون احياء هذه الثقة المزيفة ام بناء تزييف اخر؟

هذه مرحله جديدة لنج وشعار الندوة كان واضح وهى بناء الثقة و ليس اعادة بناء الثقة.

و نتيجة لذلك وضعنا بنود عمل صريحه منها على سبيل المثال و ليس الحصر : لا بد و ان يخلو جدول الاعمال من الماضى بكل جوانبه. عدم التطرق الى القضايا الشائنة اقصد الشائكة مثل أندنت و نحنان علمانان و تجراى تجرنيا و قضايا تداول السلطة و المشاركة فى الثروة و اللغة و الارض و التهجير القصرى و الاستيطان و عودة اللاجئين. و كذلك سوء الفهم الذى نتج عنه حوادث فردية من اعتقالات و اغتيالات للرعيل و الشيوخ و المناضلين. و لا يتطرق الى بعض حوادث القتل هنا و هناك و بطرق غير مقصودة- يعنى باختصار شديد نبدأ من جديد بحرف الألف ( ا .. ب .. ت و هكذا).

من ليس له ماضى و التعلم منه فليس له حاضر و لا مستقبل؟

السبب الأساسى و العقلاني اننا الان فى مرحله حرجة و جديدة من بناء الثقة و التاريخ صار ماضى ونحن الان غير ملزمين بما حدث بالامس او قبل قرون عده و كنا من ضحاياه اكثر منكم و ايضا نرفض و بشده اى شروط و املاءات لتحديد قضايا جوهرية الان و لكن نتريث و نترك القضايا العالقة لبعض سقوط اسياس و من بعدها يقول الشعب كلمته و انتم و حظكم.

هل انتم مع إسقاط اسياس ام النظام؟

نحن مع إسقاط اسياس الديكتاتوري و الحفاظ على الدولة و هياكلها و البنية التحتية حتى لا تفشل الدولة و نبدأ من الصفر.

فشل الدوله واقعى وهو نتاج حكم قومية طائفية واحده وليس كما تراهنون اسياس الديكتاتورى. و كما ان النظام أعلن بنفسه ان ارتريا دولة فاشلة و بكل هياكلها و وزاراتها و مكاتبها..فعن ماذا تتحدث؟؟

انتم من تدعون العمل المعارض خلسة تخربون البلد و تعملون للدمار و كل هذا برغم اهتمام الدوله متمثلة فى مبادى الجبهة الشعبية صاحبت الاستقلال و ليس اسياس الهقدفى. اهتمام الدولة بالاستثمار الوطنى من تأميم للاراضى لغرض الاستصلاح الزراعي و التنمية والاستفادة من دخل الذهب لبناء وطن. فما مفهومك للاستثمار الوطنى؟

مفهومنا للاستثمار الوطنى هو مراعاة القيم و العداله من خلال العمل المشترك فى كل المجالات و تداول السلطة و تقاسم الثروة و هما لب الاستثمار الوطنى. اما استثماراتكم الاستيطانية التى لا تتطرق الى ذكر المصادر و ايرادات الدخل و لكن للمنصرفات فقط و فتح بطون و مرتزقة و حسابات بنكية دولية.

دعنا نعود الى ندوتكم و مخرجاتها. ماذا كانت الاجندة؟

اجندة الندوة كانت ذات شقين لا ثالث لهما:

اولا- بناء الثقة

ثانيا- تشكيل حكومة وفاق وطنى.

تم انجاز الشق الاول و بكل نجاح و الحمدلله.

الدعوه كانت خاصة جدا نظرا لحساسية الطرح ببناء الثقة. و نظرا للأهمية القصوى لبناء الثقة فان كل المكونات الأرترية كان لها ممثل. كان مقرر للندوة ان تستمر لعدة ساعات ولكن نظرا للجو العائلى تعدت لثلاثة اياما كاملا.

وللتاريخ تم تغطية السفر والإقامة ومقر الندوة والانجيرا و الظقنى بالشطة و الميز – لزوم المزاج- من جيبنا الخاص و حتى تكون قراراتنا و اكلاتنا ومشروباتنا وطنية خالصة و لا تملى علينا شروطات خارجية. و من بعدها نبدء بتشكيل كيان وطنى

تشكيل حكومة وفاق وطنى لها شروط و معايير فهل سوف تمارسون الاقصاء ام سوف تكون استئصال صريح؟

قلت لك من قبل ان ضيوف الندوة عكسوا كل الوان الطيف الارترى. كما اننا شكلنا – مكتب إدارة الأزمات – بقيادة بعض القوة المنفتحه و لها قبول وطنى و التى تؤمن بالوجود الانساني مثل سعادة الجنرال الملائكى واللطيف جدا جدا مسفن حقوص و اخر يؤمن باللغة العربية و لا ينطق الا بها و لو فى الأحلام سعادة الدكتور عندبرهان. و هما من صقور العمل الوطنى هذا غير القمم فى الخفاء من سعادة السفير الأممى هيلى منقريوس و صاحب صكوك الغفران و الشنطة إياها … وصاحب شعار … حبيبكم من ؟ ود بعتاى.

ماشالله وجوه وطنية صرفه تسر النفس والشعور بالطمأنينة.

هل كانت هناك اى معوقات لنجاح ندوتكم؟

نعم لقد عرجنا لبعض العوائق منها على سبيل المثال دور و جاهزية و نشاط و عسكرية التنظيمات السياسية و بناءا عليه يتم جردهم وتصنيفهم كقوة اعتدال سلمية ام كقوة تطرف ارهابية. احصائية العهد الارترى و العمل على كسب او حيادية بعض منظريها و اخيرا مجموعات التفرقة و التشتت – التحتية – اقصد المنخفضاتية . سبحان الله بعض الأفراد يتحدون لتمزيق الوطن مثل ناس المنخفضات و لا بد من مواجهتهم و خصوصا من طرف الاوفياء من ابناء المنخفضات انفسهم.

التنظيمات السياسية خلقت لاحقاق الحق لاستقلال و انشاء دولة القانون و العدل (ارتريا) و تصدت لمؤامراتكم بعد تكوين دولتكم الطائيفية عندما كنتم أدوات البطش و القتل للنظام. كما انها سبقت وجودكم كقوة معارضة و لولا وجودها لكنتم دمى للنظام الى الآن.

اما الإحصائية فإنها حقا عرت التوجه الطائيفى الحاكم. و رغم بروز بعد التوجه – للخلف در UTurn – الا انها احصائية دقيقة وملكية خاصة لكل ارترى حر وتم إقصاءه.

ورابطة ابناء المنخفضات الأرترية ليست بأفراد و لا مجموعات و لكن أمه مثقله بقيمها وببعدها التاريخي النضالى. كما ان البعد الاخلاقى والاجتماعى والوطنى هم من ركائز الوثيقة بدون مزايدة و مكابرة. لماذ تخافون من قراءتها؟ الوطن حقوق و واجبات وان التاطير و الحشد للرابطة من اجل الحقوق لم و لن يكن ضد مفهوم الوطن والوطنية.

طيب اين موقفكم من المجلس ومخرجات أواسا وهى بمثابة حكومة بالمنفى؟

نعم نعم .. و لقد قمنا بخلق مسميات مجتمع مدنى حاضرة بمؤتمرهم لشق المجلس قبل ولادته . و الان قمنا بجس النبض للمجلس و من قبلها لحاضنة المجلس و هى الدوله المضيفة. و انت ادرى بالمستجدات من الدوله المضيفة ورفع يدها. كما ان بعض قيادات المجلس طفشانه عديل كدا من المجلس وصارو أعضاء لجان مصغرة تحت إدارتنا بعد – لقاء نيروبى – و يعملون بكل جهد لانجاح مساعينا الحميدة. و بعدين الان المجلس عايز دعم بحيث كان دعم لوجيستي او مالى و غيره و ودبعتاى على كافة الاستعداد و كما تعلم ليس هناك غداء مجانى!!!

الى ماذا تطرقتم وكيف كانت الأجواء داخل و خارج قاعة الاجتماع؟

تطرقنا الى المهام ونسب توزيع المكاتب السيادية من وزراء و بعدين السفراء. ونحن نتعامل مع هذة القضايا بالمفهوم الوطنى البحت و نظرية الرجل المناسب فى المكان المناسب. و هذه المعايرالدولية يطبقها المجتمع الدولى المتحضر دون فصال.

اراك تتباهى بالمعاير الدولية و تتناسى معاير الشراكة فى الوطن

الرجاء عدم المقاطعة.. بعض الأفراد من ناسكم استغلو فترة الراحه بين الجلسات وتفرقو يمينا و يسارا لجلسات حميمه لا تتطرق لتبنى و طرح آطر مختلفة و لكن المدح و إظهار الولاء و الطاعة للقوة الشرعية المتمثله فى نحن وأهدافنا و مكتسباتنا. والقدح ورفع تقارير أمنية ضد أمته.

و بعضهم يريد ان يتوسط لهذا وذاك بطرح المناقب الذاتية الحسنه و الطاعة و طبعا تاريخه CV العملى. اعادة و تكرار ممل لنفس اسلوب الهروله بعد التحرير لبعض المنتفعين.

هل من الممكن ان تعطينى مثال؟

بكل تاكيد ولكن سوف أتطرق بمثال لإحدى القوة الشبابية من عملائنا من زوار الفيس بمسميات عدة و الصيد فى المياه العكره. معروف لدينا بإسهاماته الغير محدودة و تشكيكة لقوى المعارضة و نبشه لابناء المنخفضات و نبذه للمجلس. نحن نعرف إمكانيات هذا المدعو و الغريبة ان طموحه اكثر من شعرات راسه. و قد يستخدم نفس الأُطر ضدنا عن طريق الكيبورد ولمن يدفع اكثر باسماء وهمية وكنت رافض ان اعمل منه كيان.

أهه و بعدين؟

بعد توسلات و تعهدات من صديقه صاحب الباع الأمنى وافقت ان اعمله سفير فى بلد الواق واق – ماشالله على الطبيعة هناك .. حاجه تجنن..

لكن هذا بلد اقل من نامى و ليس به إنترنيت و لا مواصلات و لكن فقط عبارة عن غابة الا تعتبر هذا إبعاد ؟.

هذا هو مربط الفرس تعين السفراء يندرج تحت مفهوم الأبعاد. وكما ان الدوله الواقواقية بتجتهد لادخال الإنترنيت و مرافق الحياة خلال عشرة أعوام. و بعد ذلك نجيبه قريب و يمكن ندخله ارتريا و يكون تحت الحجز المنزلى.

و صاحبنا بتاع الباع الأمنى حمدان؟

اه تقصد حمدان أفورقى فاتح قرورات الشمبانيا؟ دا خلاص دوره انتهى و الان بيركز فى كتابة ذكرياتة عبر الفيس و اعطيناه امر مباشر ان لا يتناول المجموعات المرتزقة التى كونها النظام محليا لحرق ابناء المنخفضات و ممتلكاتهم باسم حركة الجهاد الارترى و خارجيا باسم جرنان – جريدة- صوت ارتريا الجهادية سابقا التى أشتريناها له. و طبعا فى ذكرياته سوف يركز على بقايا الجبهة والمدعو عبدالله حداد وخارم بارم.

هنالك قائمتين واحده للوزراء و ثانية للسفراء. فمن هم المحظوظين اصحاب الورقة الاول و تعساء القائمة الثانية؟ ودور الدول الاقليمية؟

طبعا الرياسة و رئيس الوزراء والوزراء و المكاتب السيادية امرها محسوم . لقد أرسلنا تقرير -طعم- عبر الاسفير قبل برهه قصيرة لنرى ردود أفعالكم فى حاله تبنى النهج اللبنانى و تم فهم سكوتكم. اما ورقة السفراء – الأبعاد – وهى على حسب الدولة المعنية فماشالله تحوى كل مكونات المجتمع الارترى. الغريب ان قائدنا الأممى منقريوس اقترح علينا تطعيم بعد الوزارات بأسماء أمه محمد حتى لا يحرج – بضم الياء- امام المجتمع الدولى. لذلك سوف نعطيهم وزارة الشباب و توزيع الكاندوم و وزارة التموين.

طبعا سفارة السودان عليها منافسة شديدة من ناسكم.. و طبعا الاختيار على حسب الخبرة فى الاغتيالات وغير المواصفات الأمنية والمخابراتية والتجسسية و الدعارية. عندنا قائمة طويلة والحمدالله ولكن الاختيار صعب للغاية. لان السودان له اهمية خاصة نظرا لتواجد استثماراتنا والخونه من المتطرفين و اصحاب البدون – من غيرهويات وطنية- على الحدود وهذا يعتبر تهديد وكارثة. اثيوبيا وخلافاتنا الشخصية معها سوف تذوب و تتلاشى مقارنة للأهمية الاستراتيجية و ضمان البقاء المشترك. كما اننا حددنا اجندات عمل للنخب و الأكاديميين خارجيا و القساوسة اقليميا و محليا للعب دورهم لإعادة اللحمه.

ارى ان قائمتكم إقصائية حتى لبعض كوادركم مثل ابوفاطمة وام عبدالله؟

نعم و لكن التعامل شىء و التكليف شىء اخر. هؤلاء لهجتهم وعاداتهم سودانية بحته مع احترامى لثقافة الجوار. الا اننا لا نتهاون عندما يكون الاختيار باسم الوطن.

لكن بعض الوزراء فى قائمتكم مثل سلمون و هيلى و يمانى ودستا وربع دستا اصلهم من تجراى؟

نعم لكن هذا وضع استثنائى صرف نظرا لخبرتهم و إمكانياتهم و ثقلهم الدبلوماسى خارجيا و هم مكسب و هذا غير ولائهم الأعمى لارتريا بغض النظر عن عشقهم لمقلى ارض الميعاد.

شوف و اسمع و افهم… نحن فى مرحله حرجة تطلب المؤازرة و التلاحم و دورنا الوطنى يحتم لنا بالمبادرة و نحن اهلًا لها. كما ان …

و فجاءه رن هاتف صاحبنا بطريقة و نغمة مختلفة… و من بعدها ظهر عليه الحزن و الهم وبدء بالبكاء و هستيريا حاده — فقلت … ان شالله أفراد اسرتك بخير؟ الحاصل شنو ؟

جاءنى خبر سىء للغاية.. الريس مات يا رجاله؟؟

و الى جلسه العزاء فى الحوار القادم

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