المحكمة العليا الاسرئيلية تنقض قرار الشرطة وتسمح لابرار عثمان بالغناء في تل أبيب

فرجت : نقلا عن هارتس الاسرائيلية

قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بالغاء قرارا للشرطة الاسرائيلية القاضي بالغاء حفلا للفنان الارتري الالماني الجنسية أبرار عثمان كان مقرارا اقامته في تل أبيب تحت حجج أمنية وكبر رقم الجمهور المحتمل من حضور الحفل وقال أحد القضاة ” ما الذي يجعل الجمهور اشكالية؟”.

قضت محكمة العدل العليا يوم الخميس محاولة الشرطة لإلغاء حفل موسيقي كان مخطط اقامته في تل أبيب من قبل المغني الاريتري، وإيجاد لالتماس بعد أن ذكرت صحيفة هآرتس أن الشرطة أمرت بالغاء الحفل ث ألغى بسبب مخاوف أمنية.

وقضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة المضي قدما في اقامة الحفل كما كان مخططا له في نادي باربي ليلة الخميس وأن المالك توظيف أربعة حراس أمن بالإضافة إلى اثني عشر حارسا كان قد استأجر هم بالفعل، وسيقتصر بيع التذاكر على 742 شخصا بدلا من 900 شخصا وهوعدد مقاعد القاعة.

المغني ابرار عثمان، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 65 عاما من أصل إريتري له شعبية كبيرة مع طالبي اللجوء المقيمين في اسرائيل ، وكان قد دعي للغناء في تل ابيب وتم التخطيط للحفل منذ شهر مضى.

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