محكمة كندية تقضي بامكان الارتريين رفع دعاوى ضد شركة التعدين الكندية

فرجت : نقلا عن رويترز

6 أكتوبر (رويترز) – قضت محكمة كندية يوم الخميس ان الاريتريين الذين يقولون انهم أجبروا على العمل في منجم بيشا يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد شركة Nevsun للموارد المحدودة. ولكن في شكل دعاوى فردية وليس دعاوى جماعية. وفقا لنسخة من الحكم التي اطلعت عليها رويترز.

جادلت شركة التعدين مقرها في فانكوفر أن القضية يجب أن ترفض وأن أي قضية ضد الشركة يجب أن ترفع في إريتريا، وليس كندا، وهي حجة رفضتها المحكمة.

لكن القاضي قبل طلب من قبل Nevsun وهو ان القضية لا يمكن ان تستمر كشكل دعوى جماعية من قبل العمال الستة الوارد اسمائهم في القضية حيث لكل منهم ادعاءات مختلفة ويجب دعوى كل منهم بصورة منفصلة ، والتي يمكن أن تجعل من القضية أكثر تعقيدا وتكلفة.

وقال جو فيورانتى أحد المحامين الذين يمثلون العمال انه ليس قلقا حول ذلك الجزء من القرار.

“نحن نراجع هذا الجانب من القرار ولكن القضية سوف ستمضي قدما بالتأكيد”. “هذا فوز كبير بالنسبة لنا.”

وقال Nevsun أنها سوف تدرس الحكم وتنظر في قرار الاستئناف، وأن القضية يجب الا تستمر أكثر من ذلك.

إذا خسرت Nevsun القضية ، قد تضطر الشركة لدفع تعويضات عن “الألم والمعاناة الجسدية والنفسية الشديدة.”

يقول Nevsun منجمها هو نموذج للتنمية. وقالت الشركة في ملفاتها القانونية الجيش الاريتري لم يوفر أية عملة للمنجم حتى وان فعل فانها غير مسؤولة عن توظيف هؤلاء العمال.

في الإفادات التي قدمت إلى المحكمة، قال ستة من الرجال، الذين فروا من إريتريا أنهم أجبروا على العمل في بيشا خلال 2008-2012، وأنها تحملوا الظروف القاسية في منجم الذهب والنحاس والزنك ، بما في ذلك الجوع والمرض و الظروف المادية والنفسية والعقاب على أيدي القادة العسكريين.

وقالوا إنهم كانوا مجندين في نظام الخدمة الوطنية في البلاد عندما كانوا يعملون في بيشا، والعمل ليس في Nevsun فقط بل ولكن ايضا العمل في شركات البناء المملوكة للحكومة.

وقالت الامم المتحدة برنامج الخدمة الوطنية إريتريا هو “مشابهة للعبودية في آثاره” – وهو ادعاء ترفضه حكومة إريتريا التي يحكمها زعيم حرب العصابات الماركسية السابقة منذ استقلالها عن إثيوبيا، يرى التجنيد الالزامي مهم ة لأمنها.

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