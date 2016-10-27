حوار افتراضى – بناء الثقة و توابعها 2/2

ظهر ولى العهد ابراهام أفورقى ود براده على شاشة النظام و سط حاشية الدوله العميقة وبجانبه المدعو منقريوس كمندوب للكل – عن ال كبسا بشقيها واللامم المتحدة – و تكرم ولى العهد ابراهام فى تلك الظروف المؤلمه و الحالكة ان يقراء البيان الاول و يتعلق بتطبيق الأحكام العرفية وفرض حاله الطوارى لمدة ٧ سنوات فقط و القابلة للتمديد. إغلاق الحدود مع دولة كسلا السودانية وضواحيها و حتى بورسودان. منع دخول ناس العمم و السواكنى. تنشيط الخلايا الوقائية من ابناء الرشايدة و تسليحهم بدبابات و راجمات الجمال والاحمره.

و كما قرر معالى ولى العهد ابراهام انه بعد ٧ سنوات عجاف – لامه محمد – من حاله الطوارى والمطاردة سوف يتم تشكيل حكومه موقتة لمده ٣٠ سنة وقابلة للتمديد- و أثناءها يتم العمل لتأهيل الشعب الارترى بالعمل الديمقراطي و بعدها دراسة المعايشة مع شركاء الوطن من أمه محمد و هذا اذا تبقى منهم احدا.

بدء الحراك الاجتماعى فى السوشل ميديا بنشر رساءل خطية عبر الماسنجر و الواتساب و الفيبر و أخواتهم و كل الوساءل الخاصة لأهل كبسا ان مقاطعة العزاء و الجنازة يعتبر من الخطوط الحمراء وكل من يخالف ذلك يعتبر مرتد.

وعلى الحدود السودانية الأرترية تدافق عدد مقدر من ال محمد من رعاه مواشى و استثمارات النظام الأمنية و التجارية و لكن ببدل و رباط العنق – كرفتات سوداء لزوم الحزن النبيل- لدخول ارتريا. خايفين من المساءلة اين كنتم وقت العزاء؟

فخلاصة الأحداث تم تقسيمها الى خمسة مجموعات.

المجموعة الاولى هى عامه الشعب من البسطاء و شعارهم:

يا رب كرعو و رفعو. ان شالله امان جبىء و إللى جمو – هذا القط – موتا و عدنا نقبل (و نرجع لديارنا)… اميييين

المجموعة الثانية هى التنظيمات السياسية. المجموعه التى لا تهش و لا تنش. زى ساعة رولكس ذات الجوده التاريخية والتى لا تقدم و لا تاخر دقيقة. شعارهم : سوف نصبر حتى يعلم الصبر أننا صابرين على شىء امر من الصبر. اللهم احسن صبرنا واجعله فى ميزان حسناتنا .. اميييين

المجموعة الثالثة هى مجموعة لاعقى احذية النظام. بعض اصحاب المكاتب الهلامية الشاغرة باسمرا وأشباه الدبلوماسيين و الاعلاميين و العملاء و ناس الفيس وناس حفلات المجن و ما دار بفلكهم من ناس ال ٢٪. طبعا هذا يوم القشره و البدلة و الوقار و البحث عن وظيفة جديدة او الانتشال من صعلكة الشوارع للقصور و الفنادق. الكل حامل معه معلوماته الشخصية الذاتية و خدماته الغير محدودة و انتماءه لمدرسة ومبادىء الشعبية. كل من لاعقى احذية النظام يجتهد لإثبات انه منذ هروبه او فصله او جلوسه فى القهاوى بدون عمل انه كان و مازال كاتم الأسرار و لم يتناول النظام باى كلام و لا حتى نكته بايخه لهذا اليوم العظيم. و عثره الكلام و البوح بالأسرار اعظم شرا وآثم من عثره القدم.

صفحاتهم الفيسية تعج بالرثاء و مقاطع الفيديو لافورقى شهيد الوطن وايضا الصور ومنهم من يزودها شوية ويضيف صورته مع الشهيد أفورقى فى جلسة استشارية خاصة!!! باستخدام الفوتوشوب – لزوم الدبلجة – حتى يكون الكيس بتاعه جامد.

اللهم لا تجعلنا من ناس الحوجة و الاكياس الذين يبيعون قيمهم و مبادئهم .. اميييين

اما المجموعة الرابعة فهم – المطبلاتية – المغفلين النافعين و رافعو راية ينصر دينك يا أفورقى يا شهيد. هؤلاء مخدوعين بواسطة مجموعة لاعقى احذية النظام من أمة محمد اللذين يريدون ان يظهرو كقوة اجتماعية و وراها رجاله. مثل ذلك النكرة الذى يجاهر ان عنده أربعة الف مجند او عميل!؟! يدسو السم فى العسل و يعطو معلومات مغلوطة للشعب الساذج البرىء و سحبهم يمينا و يسارا و ينادون اسم الافورقى بمحمد. تلك المجموعة من المغفلين النافعين انتظرت بالايام امام مسجد الخلفاء الراشدين باسمرا فى انتظار وصول جثة محمد أفورقى والصلاة على الشهيد أفورقى !!

النظام شك فى تجمهرهم – لابسين عمم و سواكنى – فاعتقد انهم من مجموعة فورتو الإرهابية فقام بقصفهم أرضا و جوا و بحرا.

اللهم نور عقلنا و اهدنا الصراط المستقيم…. اميييين

المجموعة الاخيرة هى ناس العزاء و الافراح و الليال الملاح و شعب الله المختار…. طبعا ديل هم الكل فى الكل ورقصنى يا جدع. المجموعة التى تفرض و تملى رغباتها و الباقى عليه الطاعة. ذهب أفورقى صاحب الاستقلال و جاء ولى العهد ابراهام او منقريوس صاحب الامم المتحدة. وما فارقه معاهم. طالما الامتيازات و المكتسبات و الغنائم محفوظة. و قد يكون هناك اختلاف فى المناصب وحبه زعل هنا و هناك لكن فى الاخر لا تفسد للود الأسرى الكبساوى قضية.

سراديق العزاء تمت فى مكانين متجاورين. اهل العزاء – ال كبسا – فى داخل القصر الجمهورى. و البقية من الضيوف فى خلفية القصر و الهواء الطلق – هربريب. و طبعا الاختلاط ممنوع بين اهل العزاء و الضيوف و ذلك مراعاة لخصوصية الظرف.

جاء خبر عايم ان اهل العزاء يتناولون دراسة القضايا المصيرية مثل السيطرة على ما تبقى من الاراضى و الذهب والعلاقات الدولية و خصوصا مع الام اثيوبيا و ايضا توزيع المناصب الوزارية اثناء العزاء فى داخل القصر الجمهورى.

حصلت بلبلة وسط الضيوف و بدوء يترصون امام الباب الخلفى بحجة تقديم العزاء. و بعضهم و خصوصا من يجهل التجرنيا يتظاهر بالبكاء و الانهيار امام باب العزاء الخلفى.

المسؤل عن التوظيف: كم عدد السماسرة من شركاء الوطن فى الصفوف؟

المساعد: عدد كبير جدا و يفوق على الآلاف. هؤلاء غوغائيين جدا والأمن يحاول السيطرة عليهم و التزامهم بالصفوف والنظام فلا بد من استخدام الهراوات و الغازات المسيل للدموع.

المسؤل عن التوظيف: خلاص قلصو العدد الى ٩ أفراد و من وجوه جديدة و بسرعه لانى تعبان و عايز انام شوية.

تم جمع التسعه حبات فى قاعة من قاعات القصر و جاء المسؤول لمعاينة البضاعة لتحديد المهام وإعطاء محاضرة.

المسؤل عن التوظيف: هذا الجمع المبارك مقدر والزعيم الجديد مبسوط ويبعث لكم تحياته واعتزازه فردا فردا و يقول لكم ان العزاء واحد ولا داعى لمقابلته الان. وجودنا اليوم هذا هو لخلق وجوه ودماء جديدة. كما أحب التاكيد على بعض الثوابت وأقول لكم دعوكم من أساطير الاولين – الرعيل وتاريخة – و رهط مجموعه الممانعه. اسمعو و تعلمو من – القيسى و مجموعة الاعتدال- كمثال حى ذكرهم لمحاسن أخيهم الفقيد جرما اسمروم . اقولها و بكل صراحة و وضوح انها الفرصة و السانحة الاخيرة ل ٣٠ سنه قادمة. و كما صرح القيسى احد قامات الاعتدال ان اول الغيث شخرة. أحب ان ااكد و احذر ان تلاعبتم او قصرتم و لم تسمعو الكلام قد تسوء الحاله و تنقلب من شخرة الى سعال وإسهال وسكته قلبية ومن بعدها سوف يصعب التشخيص و المرحوم غلطان.

رصوهم حتى احدد لهم مهامهم.

هذا يكون المفتى الجديد. وشكلك بالذقن – ينفع كإسلامي للتمويه داخل مجتمعكم – و حملك لابريق الوضوء ماشالله.. ولى بركبته… موضوع الشهادات الأزهرية خليه علينا. أعطيه جلباب و طاقية الأزهر… و يلا مبروك عليك.

انت الثانى فى الصف تقول عندك خبرة فى التهريب والتجارة بالجمله من وزن و شحن و توزيع محلى و خارجى و عايز وزارة التجارة.

لا تعيين للوزارات و لكن لمكاتب فرعية. خلاص تساعد وزارة الشباب و الرياضة لتوزيع الكاندوم.

و انت صوتك ممتاز.. خلاص نجعلك شاعر بدون مشاعر. و ممكن تكون فنان و أراجوز السلطان.

اللى بعده… و هكذا تم بحمدالله تعين التسعه أفراد و كدا ما قصرنا اتجاه شركاء الوطن

و جاء واحد صاحبنا من بعييييد يلهث و يجرى. حنسب… حنتى دقيقة….. حونا.. اتو… اجوخا .. بتظعمى..

مسوءل التعيين: تكلم بالعربى و سيبك من تكسير التجرنيا.. عايز ايه؟

هل تتذكرني من ندوة بناء الثقة قبل ايام معدودة؟

لا لا اتذكر؟ ماذا تريد؟

هل تتذكر عندما كنا ندردش على الجنب و وعدتنى بوظيفة هامة و لو وزير من غير حقيبة او حتى سفير فى دولة تليق بولائي لمبادىء الشعبية؟

لا اتذكر يا عزيزى و ان فعلا بدرى منى ذلك فاعذرونا لأننا كنّا سكارى.

اسماعيل سليمان ادم

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