الاتهامات الإثيوبية لمصر وإريتريا.. إلى أين؟

سلط برنامج “الواقع العربي” على قناة الجزيرة مساء يوم السبت 15 اكتوبر 2016 الضوء على اتهامات أديس أبابا لمصر وإريتريا بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها إثيوبيا مؤخرا.

وفي هذا الصدد وصف الباحث المختص في قضايا القرن الأفريقي محمد طه توكل الاتهامات الإثيوبية لإريتريا بأنها قديمة جديدة، بينما وصف الاتهامات الإثيوبية لمصر بأنها سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، خاصة أنها صدرت على لسان رئيس الجمهورية الإثيوبية والمتحدث باسم حكومتها.

المصدر : الجزيرة

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