سمنار سياسي لتسعة من تنظيمات المعارضة

فرجت : أديس أبابا

ذكرت مصادر مقربة من التحالف لفرجت ان سمنار سياسيا لتسعة تنظيمات من قوى المعارضة الارترية تم عقده في اثيوبيا وذلك لتدارك أوضاع المعارضة بصفة عامة والمجلس الوطني بصفة خاصة. وقدتم اقرار جدول الاعمال للسمنار في جلسته الافتتاحية يوم الجمعة الماضي.

وذكر المصدر ان السمنار سوف يتناول الظروف السياسية التي تمر بها المعارضة وعلى رأسها وضع المجلس الوطني ومؤتمره المعلق ، حيث قد يناقش السمنار قضايا التمويل للمؤتمر ومعايير التمثيل وكيفتها بالنسبة للقوى السياسية والمدنية.

التنظيمات المشاركة في السمنار هي : الحركة الفيدرالية ، جبهة التحرير الارترية ، جبهة الانقاذ الوطني الارترية ، الحزب الديمقراطي الارتري، حركة الاصلاح ، الحزب الاسلامي للعدالة والتنمية ، المؤتمر الاسلامي.

ومن المتوقع ان تصدر التنظيمات المشاركة بيانا في ختام السمنار .

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