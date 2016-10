معلومات مهمة للمشاركين في مظاهرة نيويورك

فرجت

تهيب فرجت بقرائها في كل من أمريكا وكندا للمشاركة في تظاهرة نيويورك يوم 27 من اكتوبر لدعم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في ارتريا والذي سوف تقدمه السيدة شيلا كيثاروث ، برغم المحاولات المسميتة التي قام بها النظام ووفوده المتكررة لايقاف تقديم التقرير والخروج من المأزق ، من المتوقع ان بعض الدول سوف تقوم بمعارضة التقرير وعلى الصين وروسيا ومصر.

فيما يلي اهم المعلومات المقدمة من اللجنة المنظمة للمظاهرة:

موقع التظاهرة

405 E 42Nd St (46th St. & 1st Ave)

New York, NY 10017

مواقف اسيارات لقاصدي المظاهرة

معلومات عن مواقف السيارات القريبة من موقع التظاهرة

Icon Parking Systems: 235 E 45th St New York, NY 10017

Champion Parking: 333 E 49th St New York, NY 10017

مواقف سيارات أخرى ليست بالضرورة القريبة من موقع التظاهرة ولكن يمكن قصدها في خالة تعذر وجود أماكن للخالية بالمواقف الخالية المذكورة آنفا.

113 W 43rd St. NY, NY 10036

110 W 44th St. NY, NY 10036

38 W 46th St, NY, NY 10036

55 W 46th St, NY, NY 10036

فنادق نيويورك الأقرب الى مكان التظاهرة

Paramount Hotel: @ 235 W 46th St. NY, NY 10036 (212) 764-5500

Hotel Edison: 228 W 47th St, NY, NY 10036 – (212) 840-5000

The Kitano New York: @ 66 Park Avenue 38th St, NY, NY 10016 – (212) 885-7000

Hilton Garden Inn: 39th 6th Ave., NY, NY 10013 (212) 966-4091

موقع وعنوان قاعة السمنار

The Armenian Church : 630 Second Ave. New York, NY 10016

Parking near the seminar Hall

Icon Parking: @ 300 E 29 St, NY, NY 10016

Garage Management Com @ 142 E 31st St. NY, NY 10016

أقرب المطارات الى موقع التظاهرة

LaGuardia: هو الأقرب

John F. Kennedy: JFK هو الثاني من حيث القرب

المواصلات من المطارات الى موقع التظاهرة الرجاء المراجعة فنادقهم ا>ا كان عندهم بصات من والى المطار ، واذا تعذر ذلك الرجاء المشاركة في استجئار تاكسي أو ناقلة أوبه

للتواصل مع اللجنة المنظمة

(909) 9291291newyorkdemo2016@gmail.comwww.newyorkdemo.com Facebook.com/newyorkdemo2016

