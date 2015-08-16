تصريح صحفي : حول نجاح سمنار القوى السياسية المنعقد في الفترة من 14–17 أكتوبر 2016

بناءا علي مقررات السمنار الأول للقوى السياسية وتلبية لدعوة اللجنة التحضيرية ، وإحساسا بالمسؤولية التاريخية المشتركة الملقاة على عاتق كل مكونات المجلس ذات المصلحة الوطنية والحريصة في بقائه وتفعيله كمظلة وطنية جامعة، واستعدادا من القوى السياسية المساهمة مع اللجنة التحضيرية لتذليل كل العقبات التي تواجه عقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس ، فقد عقدت هذه القوى سمنارا تفاكريا في أديس ابابا في الفترة من 14–17 أكتوبر 2016 .

أستعرض السمنار العقبات والأزمات السياسية والتنظيمية التي واجهت مسيرة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي وعقد مؤتمره بعد السمنار الاول، وما بذل من الجهود والمبادرات المختلفة لتجاوز تلك الإشكالات والمعيقات ، وفي نهاية التقييم والاستعراض خلص إلى ضرورة وحيوية المجلس الوطني وتفعيله والتمسك به باعتباره مشروعا وطنيا لمقاومة النظام الديكتاتوري في ارتريا .

وأكد السمنار بان المجلس الوطني هو مظلة جامعة وإنجازا لكل القوى الوطنية المعارضة ويعتبر المجتمع المدني ممثلا في الشباب والمراة والجاليات الأرترية المختلفة وجميع قوى شعبنا الوطنية المناضلة في الداخل والخارج شركاء أساسيين فيه ، ولذلك فهذه القوى جميعها معنية بالحفاظ عليه وتفعيله .

وأتخذ السمنار عدد من التوصيات بشأن إنجاز ما تبقى من مهام التحضير للمؤتمر الوطني الثاني وتمهيد المناخ له وتوفير المعينات اللازمة لعقده ، ورفعها إلى الجهات التنظيمية المعنية في المجلس.

كما توجه السمنار بنداء لقوى المقاومة الإرترية كافة ولمكونات المجلس الوطني خاصة لتضافر الجهود وإنجاح عقد المؤتمر الوطني الثاني كوسيلة مرحلية حيوية نحو إسقاط نظام القمع والديكتاتورية الجاثم على مقدرات شعبنا ولإقامة دولة السلام والعدالة والديمقراطية مكانه.

وفي الختام تقدمت اللجنة التحضيرية باسمها وباسم رئاسة المجلس الوطني بالشكر والعرفان للقوى الوطنية المشاركة للمجهود الذي بذلته في سبيل إنجاح أعمال السمنار وعلى إصرارها لإنجاز عقد المؤتمر الثاني باعتباره محطة تاريخية فاصلة في نضال قوى المعارضة .

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني

للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي

18 أكتوبر 2016

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