انشقاق طيارين إريتريين إلى إثيوبيا بطائرتيهما

فرجت : وكالات

ذكرت مصادر صحفية إن طيارين إرتريين اثنين انشقا بطائرتيهما المقاتلتين إلى إثيوبيا المجاورة، في خروج دراماتيكي من واحدة من أكثر دول العالم إغلاقا لحدودها.

وذكر نصر الدين أحمد علي المتحدث باسم منظمة البحر الأحمر الديمقراطية الإرترية المعارضة أن الطيارين دخلا المجال الجوي الإثيوبي صباح الأربعاء بطائرتين مقاتلتين.

وأضاف المتحدث أن الطيارين يتمتعان بخبرة كبيرة مع سلاح الجو الإرتيري، مشيرا إلى أن مقاتلة إثيوبية صحبتهما عند دخولهما المجال الجوي الإثيوبي.

ويعد حادث الانشقاق هذا هو الأول الذي يستخدم فيه طيارون إريتريون طائراتهم المقاتلة في عملية الانشقاق والتوجه إلى إثيوبيا.

الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأوولى التي يهرب فيها افراد من سلاح الجو الارتري حيث قام طيارين في عام 2010 بالهرب بطائرة الرئيس المملكة العربية السعودية حيث طلبا اللجوء السياسي ، كما قام طيارين آخرين بعد عام من نفس الحادث بالهرب بطائرة مقاتلة الى المملكة العربية السعودية ايضا، وفي ابريل من نفس العام طلبت قائدة الطائرة التي ارسلت للعودة بطائرة الرئيس اللجوء السياسي ، هذا بالاضافة الى دفعات الكليةالجوية الامارتية الذين تم ايفادهم من ارتريا والذي طلبو اللجوء السياسي في شكل مجموعات صغيرة.

مرتبط