كلمة تضامن من المجلس الوطني مع تظاهرة نيويورك

إن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يضم صوته لهذه المظاهرة الجماهيرية ويعبر معها عن تقديره ودعمه وتأييده لأجتماع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا المنعقد في نيويورك الذي يتوقع منه إتخاذ قرار حول تقرير جنيف.

لم يعد سر عن المجتمع الدولي بشاعة إنتهاكات حقوق الإنسان الذي يعاني منها شعبنا الإرتري منذ أن أختطف النظام الديكتاتوري القائم مقاليد السلطة ومقدرات البلاد منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان حيث تعرض المواطن الإرتري والمكونات الإجتماعية كافة وقوى الشعب وفعالياته المناضلة ليس إلى غياب أدنى مقومات الديمقراطية وحكم القانون فحسب بل إنتهكت حقوقهم الإنسانية بأبشع إلإنتهاكات.

ظلت المقاومة الإرترية ممثلة في قواها السياسية ترفع صوتها عاليا لافتة نظر منظات المجتمع الدولي ودوله المختلفة كاشفة الإنتهاكات والفزاعات التي يقوم بها النظام في إرتريا، وإستجابة لهذا أو عبر إدراكهم الخاص عما يجري في إرتريا ، فأن ما توصل إليه المجتمع الدولي أخيرا من ممارسات النظام عبر تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا ، لهو عمل يستحق منا الدعم والمناصرة، ولا يسع المجلس الوطني الإرتري إلا أن يعبر عن إمتنانه وتقديره لهذا العمل وأن يتمني له التوفيق في بلوغ مراميه.

وإن المجلس الوطني إذ يؤمن بالمساهمة الإيجابية لنتائج مثل هذه القرارات الأممية في دعم نضالات الشعب الإرتري معنويا في صراعه من أجل حقوقه الإنسانية ، إلا أنه في نفس الوقت يعتقد جازما بأن إسترداد الحقوق الإنسانية للشعب الإرتري هي مسؤولية إلشعب الإرتري، وأن تحقيقه ذلك لا تتأتى إلا بتأطير كل الطاقات الوطنية وتوظيفها في النضال لأزالة النظام الديكتاتوري . وفي نهاية الأمر إن تحقيق السلام وبناء دولة العدالة والديمقراطية والتنمية هو السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب من ممارسات النظام القمعية وصون الحقوق الإنسانية للمواطن الإرتري.

وفي الختام ، وبمناسبة هذا اليوم التاريخي نود أن نلفت إنتباه كل الإرتريين المناضلين من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا ، بأن المجلس الوطني كونه وسيلة نضالية وحصيلة نضالات كل القوى السياسية والمنظمات المدنية والشباب والمرأة والمثقفين وكافة الشعب الإرتري المناضل، يعمل جاهدا من أجل إنجاح مؤتمره الثاني عبر تجاوز كل التحديات التي واجهته وسوف تواجهه ، يناشد كل الإرتريين المناضلين من أجل التغيير الديمقراطي لتاكيد مشاركتهم معه في تحقيق هذا الهدف النضالي.

المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي

حاج عبد النور حاج رئيس المجلس الوطني

27 اكتوبر 2016

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