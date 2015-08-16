البحث عن استراتيجية فعالة لوضع حد للكابوس الارتري ، المبادرة العالمية لتعزيز حركة القواعد الشعبية الارترية

بقلم : أرايا دبساى

ورقة عمل قدمت في المنتدى الارترى، جامعة سان فرانسيسكو الرابع والعشرين من سبتمبر 2016

أ. مقدمة اول وقبل كل شيء، أود أن أشكر ميرون على دعوتي لهذا المنتدى الرتري ولعطائي الفرصة للقاء العديد من النشطاء الارتريين وغير الارتريين الذين يتعاطفون مع محنة الشعب الارتري. وأود أيضا أن أشكر جامعة سان فرانسيسكو لاستضافة هذا المنتدى حول إرتريا، وكذا المحاضرون الاخرون لما قدموه من اوراق عمل غنية بالمعلومات كما أود أن أشكر جمهور الحاضرين على متابعتهم لفعاليات هذا البرنامج سمعنا من المتحدثين يمكن مطالعة الوثيقة هاهنا arayademasay

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