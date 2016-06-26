الثلاثين من أكتوبر تظاهرة ملبورن لدعم لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في ارتريا

تدعو اللجنة المنظمة للمسيرة كافة الفعاليات اﻻرترية بشتى مشاربها وأطيافها السياسية منها والمدنية، للمشاركة في تظاهرة ملبورن وذلك يوم الأحد الموافق 30/10/2016 والتي ستكون دعما وسنداً لقرارات مفوضية حقوق اﻹنسان في اﻹجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبتنا لمجلس اﻷمن ﻹتخاذ كافة اﻹجراءات اللازمة والمناسبة التي تتواءم والتجاوزات التي ارتكبها نظام هقدف الديكتاتوري القمعي واﻹقصائي في حق شعبنا والتصفيات الجسدية التي قام بها لمعارضيه في داخل البلد وخارجه والتي تخالف القانون والعرف الدوليين معاً اﻷمر، الذي يدعونا نحن هنا لحشد كافة القوى الوطنية بحيث يناسب ودور هذه المدينة الباسلة والحدث.

اﻷمر جد جلل ودور هذه المدينة عظيم لتصدرها دوما مثل هكذا قضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن وانطلاقاً من هذه البداءة، ندعو كافة الحادبين لمصلحة القضية الوطنية والمواطن الحرص لحضور المظاهرة في الزمن المحدد على العنوان التالي :

PLACE: State Library (Intersection of La Trobe & Swanston Street)

DATE : Sunday 30th of October

TIME : 12:30 PM

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