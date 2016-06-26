مسيرة دعم لتقرير كيثاروث في ملبورن

نفذ نشطاء وأعضاء من تنظيمات المعارضة في مدينة ملبون الاسترالية نهار أمس الأحد مسيرة دعم ومساندة وتأييد للتقرير الأممي الذي قدمته شيلا كيثاروث، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في أريتريا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحده في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد أستهلت المسيرة بوقفه ومهرجان خطابي أمام دار المكتبة المركزية لولاية فكتوريا في قلب المدينة ثم شقت طريقها على طول شارع “اسوانستون” في قلب المدينة ــ والذي يعج بالمارة والمتنزهين وتقام فيه الإحتجاجات الشعبية ــ وصولا لساحة ” فيدريشن إسكوير ) حيث تقام الفعاليات والمهرجات العامة.

خاطب المسيرة حاج عبد النور رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الذي شدد على أهمية المسيرة وضرورتها مشيدا بالجهات التي شاركت ونظمتها. كما خاطبت المسيرة السيدة ” سو” الناشطة اليسارية المعروفة والصديقة لكل الإريترين.

هذا وقد شارك في المسيرة ممثلي التنظيمات الإريترية وأعضاء في المجلس الوطني وقيادات نسائية.

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