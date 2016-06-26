مطار أسمرا : ضبط عشقة فليبوس وبحوزتها 36 كيلو ذهب

فرجت : عن اعلام جبهة الانقاذ ” حدري”

أكدت موثوقة في العاصمة أسمرا أنه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016م، أوقفت سلطات مطار أسمرا سيدة ارترية بالاسم زقريدا قبيل صعودها الى طائرة الخطوط الجوية “Flydubai ” حيث وجودو بحوزتها حوالى 36 كيلوا من الذهب تحاول تهريبها الى دولة الامارات.

واتضح ان السيدة زقريدا هي صاحبت ” شركة زقريدا للترحيلات ” كما انها عشيقة الجنرال فليبوس ولدى يوهانس. وانها استثمرت علاقتها بالجنرال للقيام بأعمال تهريب واستيراد غير قانونية .

السيدة زقريدا معروفة في الاوساط الارترية في طبى وأسمرا بأنها تستخدم علاقتها بالجنرال فليبوس لدعم تجارت بصورة غير شرعية.

وتقول الاخبار الواردة ان سلطات المطار كان لها علم مسبق بالاعمال التي تقوم بها عشيقة الجنرال ، حيث أكدت التقارير الواردة الى جمرك المطار ان عسيقة الجنرال تقوم بتهريب الذهب وأشياء أخرى عبر المطار حيث تم ضبطها وهي متلبسة.

وتقول المصادر ان زقريدا اتصلت بعشيقها فليبوس الذي حضر الى المطار والتقى مسؤول الأمن ولكنه لم يتمكن من اقناع اى من افراد الجمرك والأمن حيث قامو بترحيل وقريجا الى الحجز واراز المضبوطات والتي تساوي 36 كيلوا من الذهب.

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