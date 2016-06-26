” جبهة التحرير الارترية ـ انتصار البداية وانتكاسة النهاية” كتاب جديد للمناضل محمد عثمان إزاز

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فرجت : الدوحة
صدر مؤخراً في الخرطوم  كتاب لأحد قادة جيش التحرير الارتري المناضل محمد عثمان إزاز بعنوان ” جبهة التحرير الارترية ـ انتصار البداية وانتكاسة النهاية” ويقع الكتاب ثلاثمئة صفحة من القطع الكبير ، يتحدث فيه عن الكثير من المحطات المهمة في مسيرة جبهة التحرير الأرترية والمناضل محمد ازاز يعد من رعيل جبهة التحرير الارترية ومن أهل السبق فيها تبوء الكثير من المواقع القيادية وأدناه ملخص لسيرته الذاتية.
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محمد عثمان إزاز (أبو فؤاد)

• مواليد عام 1938م في المنطقة الغربية في مدينة أغردات .
• عمل والده في الجيش في العهدين الايطالي والبريطاني والمرحلة الفيدرالية إلى أن تم ضم أرتريا ظلما وعدوانا لإثيوبيا .
• درس حتى الصف الثامن متنقلا لظروف عمل والده بين (كيرو و تكمبيا و كرن).
• عمل كموظف تحصيل وتنظيم سجلات سلف المزارعين في شركة سيا الزراعية فرع تكمبيا .
• في عام 1962م انضم لخلايا حركة تحرير أرتريا.
• بعد أشهر قليلة من انضمامه لخلايا حركة تحرير أرتريا تم اعتقاله ومعه زميله حسن عبدالله (ادقوي) وتم ترحيلهما لتكمبيا ، ثم إلى مدينة بارنتو ، وبذلك انضما للمناضلين الذين كانوا معتقلين في بارنتو ومنهم المناضل محمد سراج سعيد كحساي والمناضل عبدالكريم أحمد، وكانت تهمة الجميع الانتماء لحركة تحرير أرتريا ، وقد مكثوا في ذلك السجن أربعة أشهر تحت التعذيب والمعاناة.
• بعد اطلاق سراحه سافر إلى السودان وعمل لفترة بسيطة ثم التحق بجبهة التحرير الأرترية.
• وفي 15/3/1963م التحق بمكتب جبهة التحرير الارترية في كسلا واستلم العمل من المناضل عبده عثمان الذي تم ترشيحه للالتحاق بالدورة العسكرية في الجمهورية العربية السورية .
• في عام 1966م تم ترشيحه لتلقي دورة عسكرية في الصاعقة  بالجمهورية العربية لمدة ستة أشهر.
• بعد عودته من الدورة تم توجيهه للمنطقة الأولى حيث تم تكليفه عضو في قيادة المنطقة ومسؤول مالي فيها .
• كان من الأعضاء البارزين في لجنة إصلاح جيش التحرير الارتري.
• في عام 1969م شارك في مؤتمر أدوبحا العسكري واختير عضواً في القيادة العامة ومسؤولاً عن الشؤون المالية .
• في عام 1971م شارك في المؤتمر الوطني الثاني واختير عضوا في المجلس الثوري وعضوا في المكتب السياسي .
• كلف برئاسة اللجنة السياسية والعسكرية التي أشرفت على جبهة التحرير الأرترية عام 1971م أثناء سفر رئيس المجلس الثوري ونائبيه للخارج .
• أشرف على أزمة الشركة الايطالية بين السودان والثورة الارترية.
• منفذ عمليتي السطو على بنكي مدينة أغردات ومدينة الحمرا .
• قائد محور جبهة أم حجر لصد هجوم نظام منقستو المدعوم من الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي عام 1977م.
• قاد الكثير من المعارك في جبهة التحرير الارترية في الفترة من 1963م حتى 1978م.
• أعتقل من قبل حزب العمل طيلة الفترة من 1978م حتى 1982م
• ذهب للعراق وتطوع في صفوف جيشه أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
• عام 1983م التحق بقوات التحرير الشعبية ـ اللجنة الثورية كعضو في هيئة الأركان.
• عام 1984م انتخب عضو في المجلس الوطني تابع للمكتب العسكري.
• عام 1991م بعد الاستقلال دخل مع زملائه لارتريا للمشاركة في البناء وتم توجيهه للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية التي عمل بها إلى أن نزل للمعاش في عام 1994م.
• متزوج وله ثلاثة أبناء ذكور وستة من الإناث ، تفرغ لرعاية أبناءه وأحفاده واكتفى بالتطوع في بعض الأعمال بمدينة تسني لخدمة وطنه.

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نشرت بواسطة في نوفمبر 4 2016 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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