” جبهة التحرير الارترية ـ انتصار البداية وانتكاسة النهاية” كتاب جديد للمناضل محمد عثمان إزاز

محمد عثمان إزاز (أبو فؤاد)

• مواليد عام 1938م في المنطقة الغربية في مدينة أغردات .

• عمل والده في الجيش في العهدين الايطالي والبريطاني والمرحلة الفيدرالية إلى أن تم ضم أرتريا ظلما وعدوانا لإثيوبيا .

• درس حتى الصف الثامن متنقلا لظروف عمل والده بين (كيرو و تكمبيا و كرن).

• عمل كموظف تحصيل وتنظيم سجلات سلف المزارعين في شركة سيا الزراعية فرع تكمبيا .

• في عام 1962م انضم لخلايا حركة تحرير أرتريا.

• بعد أشهر قليلة من انضمامه لخلايا حركة تحرير أرتريا تم اعتقاله ومعه زميله حسن عبدالله (ادقوي) وتم ترحيلهما لتكمبيا ، ثم إلى مدينة بارنتو ، وبذلك انضما للمناضلين الذين كانوا معتقلين في بارنتو ومنهم المناضل محمد سراج سعيد كحساي والمناضل عبدالكريم أحمد، وكانت تهمة الجميع الانتماء لحركة تحرير أرتريا ، وقد مكثوا في ذلك السجن أربعة أشهر تحت التعذيب والمعاناة.

• بعد اطلاق سراحه سافر إلى السودان وعمل لفترة بسيطة ثم التحق بجبهة التحرير الأرترية.

• وفي 15/3/1963م التحق بمكتب جبهة التحرير الارترية في كسلا واستلم العمل من المناضل عبده عثمان الذي تم ترشيحه للالتحاق بالدورة العسكرية في الجمهورية العربية السورية .

• في عام 1966م تم ترشيحه لتلقي دورة عسكرية في الصاعقة بالجمهورية العربية لمدة ستة أشهر.

• بعد عودته من الدورة تم توجيهه للمنطقة الأولى حيث تم تكليفه عضو في قيادة المنطقة ومسؤول مالي فيها .

• كان من الأعضاء البارزين في لجنة إصلاح جيش التحرير الارتري.

• في عام 1969م شارك في مؤتمر أدوبحا العسكري واختير عضواً في القيادة العامة ومسؤولاً عن الشؤون المالية .

• في عام 1971م شارك في المؤتمر الوطني الثاني واختير عضوا في المجلس الثوري وعضوا في المكتب السياسي .

• كلف برئاسة اللجنة السياسية والعسكرية التي أشرفت على جبهة التحرير الأرترية عام 1971م أثناء سفر رئيس المجلس الثوري ونائبيه للخارج .

• أشرف على أزمة الشركة الايطالية بين السودان والثورة الارترية.

• منفذ عمليتي السطو على بنكي مدينة أغردات ومدينة الحمرا .

• قائد محور جبهة أم حجر لصد هجوم نظام منقستو المدعوم من الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي عام 1977م.

• قاد الكثير من المعارك في جبهة التحرير الارترية في الفترة من 1963م حتى 1978م.

• أعتقل من قبل حزب العمل طيلة الفترة من 1978م حتى 1982م

• ذهب للعراق وتطوع في صفوف جيشه أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

• عام 1983م التحق بقوات التحرير الشعبية ـ اللجنة الثورية كعضو في هيئة الأركان.

• عام 1984م انتخب عضو في المجلس الوطني تابع للمكتب العسكري.

• عام 1991م بعد الاستقلال دخل مع زملائه لارتريا للمشاركة في البناء وتم توجيهه للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية التي عمل بها إلى أن نزل للمعاش في عام 1994م.

• متزوج وله ثلاثة أبناء ذكور وستة من الإناث ، تفرغ لرعاية أبناءه وأحفاده واكتفى بالتطوع في بعض الأعمال بمدينة تسني لخدمة وطنه.