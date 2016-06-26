التعليم ودوره وأهميته للانسان الارتري

بقلم : محمد شيخ موسى

تعريف العلم :

العلم هو نقيض الجهل وهو ادراك الشيئ ادراكا جازما على ماهو عليه.

معنى العلم في معجم المعانع الجامع: أعْلمُ (اسم) الجمع عُلم ، المؤنث : عَلماَءُ

وهو أعلم من غيره بعلوم الفقه .

التعليم : تعليم (اسم) مصدر علم : علم (فعل) علم / يعلم / تعليماً .

مثلاً : و زارة التربية والتعليم : الوازرة مسؤولة عن تلقين أبناء الشعب ، المعارف

ومبادئ العلوم في المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعية .

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87

مرتبط