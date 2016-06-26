التعليم ودوره وأهميته للانسان الارتري
بقلم : محمد شيخ موسى
تعريف العلم :
العلم هو نقيض الجهل وهو ادراك الشيئ ادراكا جازما على ماهو عليه.
معنى العلم في معجم المعانع الجامع: أعْلمُ (اسم) الجمع عُلم ، المؤنث : عَلماَءُ
وهو أعلم من غيره بعلوم الفقه .
التعليم : تعليم (اسم) مصدر علم : علم (فعل) علم / يعلم / تعليماً .
مثلاً : و زارة التربية والتعليم : الوازرة مسؤولة عن تلقين أبناء الشعب ، المعارف
ومبادئ العلوم في المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعية .
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نشرت بواسطة فرجت في نوفمبر 7 2016 في صفحة الأخبار, المنبر الحر, تربية وتعليم. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة