أضواء على الأمسية الثقافية التى نظمها اتحاد الكتاب الارتريين بالمهجر.



إن العمل الثقافى الإبداعى هو أداة لجذب المشاهد بمخلتف أذواقه وإهتماماته ، فالأدب هو الجسر الجامع بين الشعوب وهو النواة الإنسانية التى على أساسها نتوحد وبه ننسجم وفى ظلاله تذوب الأرواح حباً وإتساقاً وحياة هذا على لمستوى الشعوب عامة ! وحين تقترب دائرة الخصوصية يكون للأدب قيمة وأثر يتجاوز التأثير ليكون صانعاً للوحدة الحقيقية بين المُجتمعات المُبنية على الحُب والإلفة بجميع معانيها وتوصيفاتها.

(ب)

اتحاد الكتاب الإرتريين بالمهجر كيان إرترى مستقل تم تدشينه فى 30/ أكتوبر/2021 فى أمسية إحتفالية مشهودة بحضور مميز من المثقفين الإرتريين ونُخبة مهتمة بقضايا الفكر والإبداع وشرفته وكوكبة من الكُتاب والاُدباء العرب من معظم الدول العربية حيث كانوا رُمانة الأمسية وعنوان جمالها وقيمتها وصلاً وإتصالاً !

إن الإتحاد ترتكز أهدافه على توحيد جُهود الكتاب والإعلاميين والأدباء والروائيين الإرتريين لتحقيق تطلعاتهم فى الإنتاج والإبداع ليعملوا معاً لعكس تاريخ إرتريا وثقافة شعبها العريق فى المحافل الدولية والتعريف بالإصدارات الإرترية فى المعارض والمنتديات وكذلك من أولوية إهتماماته توثيق المنتوج الفكرى للرواد وتحديثه ، فالإتحاد كيان أدبى إرترى يسعى لخلق علاقات مع الكيانات النظيرة فى منطقتنا الإفريقية والعربية بإعتبار أن الأدب جسر عبور ورسالة سلام به نصنع حالة التعايش والتواصل والوئام بين شعوبنا.

(ت)

كانت الأمسية الثقافية التى قدمها الإتحاد بتاريخ 11/12/2021م هى أول أمسية ثقافية يقوم بها الإتحاد فى مشواره وكانت حقاً أمسية ثقافية رائعة حضرها لفيف من المُهتمين والأدباء وتابعها الآلاف فى شبكات التواصل الإجتماعى بدأت الأمسية الثقافية بتعريفات مُوجزة عن الإتحاد الهدف من قيامه، ورسالته ، ورؤيته ، والفكرة وأهمية قيام الإتحاد قدمها كلُ من السيد/ محجوب حامد – رئيس الإتحاد و السيد/ محمد رمضان – سكرتير الإتحاد والسيدة/ فاطمة موسى نائبة الرئيس وقد كانت لكلماتهم المسؤولة كبير الأثر وعظيم الأهمية فى التعريف بالكيان

خاصة وأن الجميع كان ينتظر تنويراً من قيادة الإتحاد وقد تخللت ذلك فقرة تعريفية عن الإتحاد باللغة التجرنية قدمها الإعلامى الإستاذ/ كرار هيابو للتدليل على قومية الإتحاد وشموله للجميع .

(ث)

كانت الأمسية رائعة والترتيب لها كان متميزاً حيث سادت روح الهدؤ والأريحية على مُجمل الأمسية و كان للفن الإرترى حضوراً بمعية الفنان/ إبراهيم فانوس الذى قدم أكثر من ثلاث وصلات غنائية إرترية نالت إعجاب المشاهدين .

ثم كان لحضور الدكتورة / إشراقة مصطفى حامد _ من السودان وهى عضوة شرف بالإتحاد كان لوجودها أكثر من معنى وكانت قصيدتها رائعة كروعة أهل السودان فى نظم الشعر وبث الطيبة والحنان عبر مُفرداتهم وإبداعاتهم المشهودة .

كان للأستاذ عبد القادر مسلم حضوراً شفيفاً وجميلاً وأنيقاً زادت الأمسية مسحة ًمن جمال ودفء .

والأستاذ مصطفى محمد محمود كان موفقاً وجاذباً فى طرحه وشرحه لروايته (حكايات كولينيالى ) حيث كانت طريقة سرده شيقة ووممتعة .

أما الروائى الإرترى المعروف الأستاذ / هاشم محمود فقد قام بعرض بعضاً من رواياته عطر البارود ، وشتاء اسمراء بصورة جاذبة وبُبعد وطنى حيث الثورة والنضال حاضرة فى رواياته .

الاستاذ/ عبد القادر ميكال المناضل والأديب كان مشاركاً بقصيدة رائعة فالأستاذ ميكال كان رافعاً سلاحاً للدفاع عن الوطن وسلاح الكلمة والفن طيلة فترة نضاله فى الثورة من أجل ارتريا ولايزال يُقارع بالشعر والأدب هُموم شعبه وقضايا وطنه فى المهاجر .

الأستاذ المهندس/ موسى أول خير صاحب الكتابات التوثيقية المعروفة فقد شارك بقصيدة هى الأخرى لا تقل جمالاً عن سابقاتها من القصائد فى الأمسية الثقافية المُترعه بالجمال .

لايفوتنى ذكر الأستاذة/ أسمهان نعمان الإنسانة الهميمة حيث كان تقديمها جميلاً وزاهياً بمعية الشاعرة/ فاطمة موسى وبالطبع كانت للجُهود التى بُذلت من خلف الكواليس نصيباً وافراً فى إنجاح الأمسية فالأستاذة/ صفاء محمود والأستاذة/ قسمة محمد الحاج (إبنة الشاعر الكبير ) حيث كانوا كالنحل هِمةً ونشاطاً وجُهداً .

كانت هنالك ورقة عن الرواية الإرترية باللغة العربية كتبها الأستاذ الصحفى / عبد القادر محمد على لم تُقدم بسبب ضيق الوقت ستُفرد لهذه الورقة أمسية خاصة لأهمية المادة وضرورة الإحاطة بها للمهتمين خاصة وأن الرواية الإرترية باللغة العربية تحتاج للكثير من تسليط الضوء عليه لأنها أصبحت النافذة والمدخل لمحيطنا العربى .

(ج)

في الختام كانت الأمسية الثقافية ناجحة بُكل المقايسس ووجدت حضوراً وإهتماماً كبيراً فى شبكات التواصل الإجتماعى وخارجه مشاهدةً ومتابعة وهى أمسية عكست جزء بسيط مما تزخر به أرتريا من ثقافة وتنوع ، والأمسية كانت جميلة أتمنى أن تكون الأمسيات الثقافية القادمة للإتحاد أكثر ألقاً وأكثر تنظيماً ودقة وضبطا .

بقلم : محمد رمضان

كاتب إرترى .