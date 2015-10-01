اثيوبيا تمنع دبلوماسي سوداني من الدخول الى اراضيها

الخرطوم 5 يوليو 2021- أبدت السفارة الاثيوبية بالخرطوم تعنتا بائنا حيال منح تأشيرة دخول لممثل السودان في فعالية اقليمية منعقدة باديس ابابا.

ولم يتمكن ممثل السودان عضو المكتب الاعلامي للمكون المدني لقوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (ايساف) الصحفي محمد عبد العزيز من الحصول على تأشيرة للمشاركة في مؤتمر يناقش تعزيز مشاركة القادة الشباب في تعزيز السلام والاستقرار وحماية البيئة.

وقال عبد العزيز لـ “سودان تربيون” الاثنين إنه أبرز الدعوة وكل الأوراق التي تؤكد مشاركته في المؤتمر المنعقد يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، لكن مسؤولي السفارة وعلى مدى يومين رفضوا منحه إذن الدخول.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها منع او رفض مشاركة ممثل للسودان في فعالية تجري في أديس حيث منعت اثيوبيا قبل اقل من اسبوعين مشاركة ممثل السودان في بعثة (ايساف) لمراقبة الانتخابات الاثيوبية زين العابدين البحاري.

ووصف المكون المدني في “ايساف” تصرف السفارة الاثيوبية بالسلوك المتعسف وقال إنه لا يعبر عن طبيعة العلاقات الاخوية والاستراتيجية بين البلدين كما انه يتعارض مع التزاماتها الإقليمية في منظمة (ايساف) والقارية باعتبارها دولة المقر للاتحاد الافريقي.

وأكد أن السودان وعبر الاليات المختصة سيرفع ما حدث لقيادة قوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (ايساف) لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ حقوق السودان في هذه المنظمة الاقليمية الحيوية.

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