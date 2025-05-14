ارتريا تتصد قائمة اكثر البلاد الإفريقية فساداً

أكثر 10 دول فسادًا في أفريقيا/ حقائق عن الدول الأفريقية.

احد الشوارع الرئيسية في العاصمة ورجل أمن بزى مدني يراقب حركة المارة

لقد أعاق الفساد تقدم أفريقيا لعقود. ولكن ما هي الدول الأكثر فسادًا؟ اليوم نحصي أكثر 10 دول فسادًا في أفريقيا. استنادًا إلى تقارير من منظمة الشفافية الدولية والهيئات الرقابية العالمية. أنا كلفن وهذا أفريقارايزد( ربما جريدة او مجلة اخبارية) حيث نكشف حقيقة أفريقيا بدون مرشحات. ( وتنحدر الارقام من الدولة العاشرة وهي الاقل فسادًا وتنزل الى الدولة الاكقر فسادًا. ولان هذا المقياس لا يكشف عن مدى الفساد، لذلك ساستخدم ايضا مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي يسجل على مقياس من 0 صفر ” فاسد للغاية الى 100 ” نظيف للغاية”).

المرتبة العاشرة “10” غينيا بيساو- وبمؤشر فساد بلغ 21 من 100: تعاني من مكافحة تجارة المخدرات والانقلابات العسكرية والمؤسسات الضعيفة. يزدهر الفساد حيث تكاد سيادة القانون تكون معدومة.

المرتبة التاسعة “9” زيمبابوي: بمؤشر فساد بلغ 21 من 100. تعاني من مليارات مفقودة من عائدات الماس إلى رشوة القطاع العام. لقد استنزف الفساد في زيمبابوي الأمل والتقدم لعقود من الزمن.

المرتبة الثامنة “8” الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية: وبمؤشر فساد بلغ 20. على الرغم من كونها واحدة من أغنى دول العالم بالمعادن، إلا أن ثروة الكونغو توفر فقط بضعة مليارات من صفقات التعدين التي اختفت من خلال عقود مشبوهة.

المرتبة السابعة “7”- بوروندي. لها مؤشر فساد بلغ “17” : تُتهم النخبة الحاكمة في بوروندي بنهب الأموال العامة وإسكات المعارضة. وغالبًا ما تختفي أموال المساعدات والتنمية دون أن تترك أثراً.

المرتبة السادسة “6” السودان: وبمؤشر فساد بلغ 15 من 100. عقود من الحكم الاستبدادي حوّلت السودان إلى ملاذ للفساد، لا سيما في قطاعي النفط والجيش. قبل أن أكشف عن أكثر خمس دول فسادًا، انشروا هذا الفيديو لمساعدة “أفريقاريزد” على الوصول إلى المزيد من الناس.

المرتبة الخامسة 5- غينيا الاستوائية- ومؤشر فسادها هو 13 من 100.مع أن دخل الفرد من النفط يُعدّ من أعلى الدخل في أفريقيا، إلا أن معظم المواطنين لا يزالون فقراء – بينما يعيش كبار القادة في قصور بالخارج ويشترون سيارات فاخرة بأموال الدولة.

المرتبة الرابعة “4” إرتريا بمؤشر فساد بلغ 13. في إرتريا، كل شيء تحت السيطرة العسكرية. لا توجد شفافية في الميزانية( لا توجد لدى إرتريا ميزانية معلنة) ولا حرية صحافة. إنها واحدة من أكثر الحكومات انغلاقًا وغموضًا في أفريقيا.

المرتبة الثالثة “3”. ليبيا بمؤشر فساد بلغ 13. منذ سقوط القذافي، تعيش ليبيا في حالة من الفوضى. تستنزف الميليشيات والحكومات المتنافسة الثروة الوطنية مع رقابة ضئيلة أو معدومة.

المرتبة الثانية “2” الصومال: الصومال ومؤشر الفساد فيها هو 9. يحتل الصومال مرتبة قريبة من أسفل مؤشرات الفساد العالمية. تتفشى الرشوة والمحسوبية العشائرية أو القبلية وسرقة المساعدات الخارجية.

المرتبة الاولى “1”- جنوب السودان: جنوب السودان ومؤشر الفساد فيها هو 8. يتصدر جنوب السودان القائمة. مليارات من عائدات النفط تذهب هدراً بينما يعيش جزء كبير من السكان في فقر مدقع. تزدهر النخب، تعاني الأمة، تستحق أفريقيا الأفضل. إذا كنت تؤمن بالحقيقة والفخر بالقوة الأفريقية، فإرتديها وامتلكها. تفضل بزيارة متجر أفريقارايزد عبر الإنترنت للحصول على ملابس مستوحاة من أفريقيا وديكورات منزلية وإكسسوارات مستوحاة من افريقيا. الرابط موجود في الوصف. اشترك في africarized لمشاهدة المزيد من الفيديوهات عن أفريقيا. ابق متيقظًا أيها الأفريقي.

(للمقارنة، إليكم الدول الأقل فسادًا والدول ذات أعلى مؤشر لمدركات الفساد.

تحتل الدنمارك، بمؤشر 90، المرتبة الأولى بين أقل الدول فسادًا.

تليها فنلندا بمؤشر 88، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا.

تليها سنغافورة بمؤشر 84، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا. ونيوزيلندا بمؤشر 83، لتحتل المرتبة الرابعة.

تحتل أستراليا المرتبة العاشرة بمؤشر فساد 77.

تحتل غينيا الاستوائية وإرتريا وليبيا واليمن المرتبة 173 من بين 180 دولة.

للأسف، صنفت إرتريا ضمن حكومات المليشيات).

ترجمة الاستاذ أحمد كرار

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