استراليا و بريطانيا تدعوان رعاياهما لمغادرة اثيوبيا

فرجت: استراليا

دعت كل من استراليا وبريطانيا رعاياهما لمغادرة اثيوبيا مادامت الفرصة متاحة لفعل ذلك، حيث قالت المسؤولة عن شؤون افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ان سقوط العاصمة الاثيوبية اصبح امراً وارداً مع تقدم المعارك نحوها ودعت رعاياها الى استغلال فرصة توفر الطيران التجاري عبر مطار ” بولى ” بأديس أبابا. وحذرت ان الوزارة قد لا تتمكن من تقديم اي مساعدة اذا سقطت العاصمة. ودعت الى انتهاز فرصة تقديم عون مالي من قبل الحكومة وعلى من يتخذون قرار البقاء في البلاد ان يتخذوا الإجراءات اللازمة لسلامتهم.

بالمثل قامت وزارة الخارجية الاسترالية باصدار بيان تدعو فيه رعاياها بمغادرة البلاد لأن الايام القادمة ستكون حاسمة حيث تدور المعارك الضارية بالقرب من العاصمة الاثيوبية. وذكرت ان لديها معلومات مؤكدة عن اعتقال مواطنين استراليين من قبل الشرطة في المداهمات الاخيرة التي شهدتها العاصمة الاثيوبية.

وابدت الوزارة في بيانها الصادر يوم الخميس قلقها البالغ تجاه الاوضاع العسكرية المتسارعة وكررت دعوتها الى الاطراف المتصارعة للاحتكام الى صوت العقل وبحث وسائل سلمية للخروح من الازمة.

وكررت استعداد الحكومة الاسترالية والوزارة لمساعدة مواطينيها في انهاء إجراءات سفرهم مع خطوط الطيران التجارية المتاحة.

الجدير بالذكر ان كل من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا قدمت دعوات مماثلة لمواطينيها لمغادرة اثيوبيا.