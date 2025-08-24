استهداف ممنهج للقاصرات والنساء في حملة للتجنيد الإجباري بمدينة نقفة.

إريتريا – نقفة

فرحت نقلا عن إري نيوز

مدينة نقفة

شنت السلطات الأمنية الإريترية, خلال الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات واسعة في مدينة نقفة بإقليم شمال البحر الأحمر، استهدفت أولياء أمور رفضوا إرسال بناتهم القاصرات، إلى جانب نساء متزوجات، إلى معسكرات التدريب في إطار برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.

وبحسب مصادر محلية، فقد طالت الاعتقالات عددًا من الرجال الذين اعترضوا على هذه الإجراءات ورفضوا تسليم بناتهم، بينما لا تزال الفتيات المحتجزات قيد التوقيف

لدى السلطات.

وأضافت المصادر أن التعليمات الخاصة بالحملة والاعتقالات صدرت من مستويات عليا في الحكومة، وليس من مديرية نقفة فقط، ما يعكس الطابع المركزي

للقرار.

وقد وثّقت تقارير حقوقية دولية حالات اعتداء جنسي واغتصاب داخل المعسكرات ومراكز التدريب من قبل الضباط والمدربين، خاصة ضد الفتيات، ما يسلّط الضوء على خطورة تجنيد القاصرات ويكشف عن طبيعة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضن لها . وتؤكد منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن الخدمة الوطنية الإريترية تمثل “نظام استعباد حديث”، إذ تُفرض لفترات غير محدودة، وتنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يدفع آلاف الشباب سنويًا إلى الفرار من البلاد بحثًا عن الأمان والحرية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط