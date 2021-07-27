الاف الاثيوبيا يعبرون الى السودان هاربين من الصراع فى اقليم الامهرا



فرجت : وكالات

عبر ثلاثة آلاف من طالبي اللجوء الإثيوبين الحدود إلى السودان مساء يوم امس الإثنين ، بحسب تقرير حكومي سودانى اطلعت عليه وكالة فرانس برس ، ينحدرون من اثنية الغمانط فى اقليم أمهرا المتاخم لإقليم تجراي.

وكانت اشتباكات قد وقعت فى اقليم امهرا خلال الايام الماضية بين قومية القمانط والامهرا ادت الى مقتل عددا من جنود الاقليم.

قومية الغمانط هى اقلية مضطهدة فى شمال غرب قوندر فى اقليم الامهرا تطالب باحقيتها فى اراضى واسعة فى الاقليم وتمثيل سياسى يناسب حجمها على المستوى المحلى والفيدرالى.