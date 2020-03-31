البيان رقم 6 لوزارة النظام مزيد من الاجراءات

بيان جديد لوزارة الصحة الارترية يتجاهل مسالة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يتكدسون في السجون ووضعهم ينذر بكارثة انسانية اذا لم تداركها الان وعليه نحمل نظام افورقي أي ضحايا لا قدر الله للوباء في اوساطهم

بيان رقم 6 لوزارة الصحة الارترية ينذر فيه الجميع بإجراءات عقابية لمن يخالف قراراتها ويصدر قرارات جديدة…نورد اهم النقاط الواردة فيه ادناه ::

1. ستتخذ السلطات الحكومية ذات الصلة تدابير عقابية من الغد 31 مارس 2020 على جميع المواطنين والمؤسسات الذين لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية.

2. سيتم إغلاق البارات والمطاعم والمقاهي وغيرها من منافذ الخدمة لمدة 14 يومًا بدءًا من الساعة 6:00 صباحًا غدًا في 31 مارس 2020 ولن يتم تسريح موظفي هذه الشركات بل سوف يتم صرف رواتبهم بالكامل خلال هذه الفترة والتي سوف يتحملها صاحب العمل.

3. ستبقى المؤسسات والبنوك والصيدليات ومحلات البقالة والمنافذ الأساسية للسلع الاستهلاكية الضرورية الأخرى مفتوحة.

4. تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف.

5. يتم تأجيل جميع جلسات المحاكم – على جميع المستويات – حتى إشعار آخر.

6. ستصدر جميع الهيئات الحكومية وتلتزم بمبادئ التوجيهية بكل تفاصيلها لتنفيذ جميع التدابير المتخذة حتى الآن في مؤسساتها .

وزارة الصحة ..أسمرا

30 مارس 2020. انتهىت نقاط البيان

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط