الحرب في إثيوبيا: جيش تحرير أورومو يتقدم نحو أديس أبابا

فرجت : فرانس 24

قال نائب رئيس جيش تحرير اوروميا  جوميشى ابيى ل “فرانس 24 ” ان قواته تنسق مع قوات دفاع تجراى لاسقاط نظام  ابى احمد فى القريب العاجل .

وقال جوميشى ان قوات جيش تحرير تقترب من العاصمة الاثيوبية مشيرا الى اتفاق سابق مع قوات دفاع تجراى وفصائل معارضة اخرى لتشكيل حكومة انتقالية فور سقوط نظام ابى احمد .

وجاء فى التقرير المصور من داخل مناطق سيطرة جيش تحرير اروميا ان قوات جيش تحرير تقترب من العاصمة اديس ابابا من جهتى الجنوب والغرب .

كما نقل التقرير مشاهد لسيطرة قوات جيش تحرير اروميا لمنطقة غرب اديس ابابا فى 15 سبتمبر الماضى وسط ترحيب شعبى واسع .

كما نشر التقرير مشاهد لعدد من اللاجئين الاورومو على الحدود الكينية الذين فروا من قراهم اثناء مداهمتها من قبل القوات الاثيوبية والمليشيات الامهرية .

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نشرت بواسطة في ديسمبر 2 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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