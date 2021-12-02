الحرب في إثيوبيا: جيش تحرير أورومو يتقدم نحو أديس أبابا
فرجت : فرانس 24
قال نائب رئيس جيش تحرير اوروميا جوميشى ابيى ل “فرانس 24 ” ان قواته تنسق مع قوات دفاع تجراى لاسقاط نظام ابى احمد فى القريب العاجل .
وقال جوميشى ان قوات جيش تحرير تقترب من العاصمة الاثيوبية مشيرا الى اتفاق سابق مع قوات دفاع تجراى وفصائل معارضة اخرى لتشكيل حكومة انتقالية فور سقوط نظام ابى احمد .
وجاء فى التقرير المصور من داخل مناطق سيطرة جيش تحرير اروميا ان قوات جيش تحرير تقترب من العاصمة اديس ابابا من جهتى الجنوب والغرب .
كما نقل التقرير مشاهد لسيطرة قوات جيش تحرير اروميا لمنطقة غرب اديس ابابا فى 15 سبتمبر الماضى وسط ترحيب شعبى واسع .
كما نشر التقرير مشاهد لعدد من اللاجئين الاورومو على الحدود الكينية الذين فروا من قراهم اثناء مداهمتها من قبل القوات الاثيوبية والمليشيات الامهرية .
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