الخرطوم تستدعي سفير إثيوبيا احتجاجاً حول تصريحات عن طائرة أسلحة

فرجت : وكالات

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، سفير إثيوبيا، يبتال أميرو، احتجاجاً على تصريحاته عن إسقاط طائرة محملة بالسلاح قادمة من الخرطوم.

ونقل مدير عام الشؤون الإفريقية في خارجية السودان، السفير فضل عبدالله فضل، للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، الاثنين، والتي تناول فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان.

وأوضح السفير فضل عبدالله فضل للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لاسيما أن قيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما.