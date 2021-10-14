الرئيس السابق لاقليم العفر : ” الشعب العفرى لن ينعم بالسلام الا بازالة نظام ابى احمد “

فرجت : تفى تجراى

اعلن الرئيس السابق لاقليم العفر الاثيوبى حاجى سيوم اول تمرده على الحكومة الفيدارلية الاثيوبية برئاسة ابى احمد والسلطات المحلية فى اقليم العفر.

وقال ” لن يكون هناك استقرار ولن ينعم الشعب العفرى بالسلام الا بازالة نظام ابى احمد”.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة يوم امس الاربعاء بثتها التلفزيون الرسمى لحكومة اقليم تجراى .

واتهم حجى سبوم الحكومة الفيدرالية الاثيوبية بالتسبب في تدمير البنية الفوقية والتحتية لاقليم العفر , الامر الذى ادى الى شلل فى المواصلات وانقطاع الكهرباء والماء فى معظم اقليم العفر.

وقال ان سعى ابى احمد وحلفائه فى اقليم الامهرا وحاكم اقليم العفر لخلق فتنة بين الشعبين العفرى والتجراوى لم يكتب لها النجاح .مؤكداً على عمق الروابط التاريخية والنضال المشترك بين شعبى العفر والتجراى .

وناشد حجى سيوم الشعب العفرى لتصعيد النضال ضد “نظام ابى احمد” من اجل استعادة كرامته وحقه فى تقرير المصير.

الجدير بالذكر ان حكومة اقليم العفر برئاسة أول عربا هى حليفة لحكومة ابى احمد وتسمح بحشد وعبور القوات الفيدرالية الاثيوبية والقوات الارترية الى اقليم تجراى المجاور .