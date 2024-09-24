الصومال تدعو “شركاء إقليميين ودوليين” إلى “تعزيز الجهود الجماعية” في المنطقة

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي

تورنتو ـ في أحدث سلسلة من الاتهامات وجهتها إلى إثيوبيا ، زعمت فيها أن إثيوبيا أرسلت “شحنة أسلحة غير قانونية إلى بونتلاند”.

وبحسب البيان الذي أصدرته، فإن الشحنة المزعومة تم نقلها عن طريق النقل البري من الحدود الإثيوبية إلى الصومال. وتزعم حكومة حسن شيخ محمد مرة أخرى انتهاك سيادة الصومال.

وقد أدان البيان الصحفي الصادر بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول إثيوبيا بسبب هذا “التصرف”. وجاء في البيان: “إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الديمقراطية تدين بشدة الشحنة غير المصرح بها من الأسلحة والذخيرة المنقولة عبر الأراضي الإثيوبية إلى منطقة بونتلاند الصومالية. ويشكل هذا التصرف انتهاكاً خطيراً لسيادة الصومال ويشكل عواقب وخيمة على الأمن الوطني والإقليمي”.

وعلاوة على ذلك، تضمن البيان رسالة إلى حلفائها في المنطقة وخارجها. “وندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا الانتهاك وتعزيز جهودنا الجماعية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة وبرغم ان الرسالة تقصد ضمنياً كل من ارتريا ومصر التان كان لهما موقفاً حازما تجاه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين كل من اثيوبيا وجمهورية ارض الصومال ، إلا ان كل من مصر واريتريا لم تصدرا اية ادانة لشحنة الأسلحة التي زعم الصومال ان إرسالها الى بونتلاند.

الجدير بالذكر أن اثيوبيا ايضا لم يصدر عنها بشكل رسمي نفى للاتهامات الصومالية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية السيد نبيلا جتاشو دون التطرق الى الاتهام الصومالي ” ان اثيوبيا لن تقف مكتوفة الأيدي امام أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة وكذلك إحباط جهودها الإنمائية”،

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