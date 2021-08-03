القتال بين الصومال وعفر يمتد من إثيوبيا إلى جيبوتي



فرجت : وكالات

اندلعت اشتباكات في جيبوتي بين عرقية عفار والصوماليين، في عدد من الأحياء بالعاصمة وقال وزير الداخلية الجيبوتي سعيد نوح حسن إن العنف لن يتم التسامح معه، مؤكدا أن عدد من الضحايا سقطوا جراء الاشتباكات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة “بي بي سي” أن النيران اشتعلت في عدد من المنازل، وقامت الشرطة وقوات الأمن في جيبوتي بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وكانت الأزمة بدأت حينما اشتد القتال بين الصوماليين والعفار في الأيام الأخيرة في منطقة غاربا إيسي في إثيوبيا، وانتقل قبل يومين إلى جيبوتي.