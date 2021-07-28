الولايات المتحدة تدعو لوقف العنف ضد الإرتريين في تجراي

فرجت : وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود هجمات ضد اللاجئين الإرتريين في منطقة تجراي بإثيوبيا ، ودعت إلى وقف عمليات الترهيب والهجمات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحفيين “نشعر بقلق عميق إزاء تقارير موثوقة عن هجمات شنتها القوات العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي ضد اللاجئين الإرتريين في منطقة تجراي”.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القتال بين الجماعات المسلحة قد تصاعد في وحول مخيمي ماي عيني وعدي حاريش ، وقتل لاجئان هذا الشهر.

في مؤشر جديد على الأزمة الإنسانية التي تتكشف في إثيوبيا مع تصاعد العنف ، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إنها قلقة بشأن 24 ألف لاجئ إرتري في مخيمين في منطقة تيغراي ، قائلة إنهم انقطعوا عن المساعدات.