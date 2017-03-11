الولايات المتحدة تفرض قيودا على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين بسبب أزمة تيجراي

اتُهم جنود إثيوبية وجنود من إريتريا المجاورة بارتكاب مذابح وقتل في قتالهم ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية

فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في تيغراي ، فضلاً عن قيود التأشيرات التي تمنع المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين أو الإريتريين الحاليين أو السابقين الذين يعتبرون مسؤولين عن الأزمة.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة تهدف إلى الضغط من أجل حل الأزمة: “لقد حان وقت تحرك المجتمع الدولي”.

قُتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم في منطقة تيغراي منذ نوفمبر / تشرين الثاني ، عندما شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجمات على القوات الإثيوبية.

واتهم جنود إثيوبين وجنود من إريتريا بارتكاب مذابح وقتل في قتالهم ضد الجماعة المتمردة.

مطالب الولايات المتحدة

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة الإنسانية وبعض المساعدات الحيوية الأخرى لإثيوبيا وستواصل القيود الواسعة الحالية المفروضة على مساعدة إريتريا.

قال بلينكين إن الولايات المتحدة قد تحجب تأشيرات دخول “لأفراد قوات الأمن أو أفراد آخرين – بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأعضاء” الجبهة الشعبية لتحرير تيغري التي تعتبرها “مسؤولة عن أو متواطئة في تقويض حل الأزمة. في تيغراي “.

كما حذر من أنه إذا فشل المسؤولون عن تقويض حل الأزمة في تيغراي في عكس مسارهم ، فعليهم توقع المزيد من الإجراءات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال بلينكين إن الأطراف “لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية”.

قال بلينكين إن الولايات المتحدة دعت الحكومة الإثيوبية إلى الوفاء بالتزاماتها العامة لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، وحماية المدنيين ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما حث “الحكومة الإريترية على الوفاء بالتزاماتها العلنية وإعادة قواتها على الفور إلى الأراضي الإريترية المعترف بها دوليًا”.

ارتفاع الضغط

تعرضت حكومة إثيوبيا لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لإظهار المساءلة مع تزايد التقارير عن الفظائع في تيغراي. علق الاتحاد الأوروبي مدفوعات دعم الميزانية وسط تقارير عن عمليات اغتصاب جماعي وحشية للمدنيين وعمليات نهب واسعة النطاق في المنطقة الشمالية.

وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، ووعدت إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية.

قالت الأمم المتحدة إن جرائم الحرب قد تكون ارتكبت من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصراع.