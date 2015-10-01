انباء عن تقدم قوات دفاع تجراى فى جبهة جديدة جنوبا الى الطريق المؤدى الى قوندر

فرجت : مصادر

ذكرت مصادر عليمة بسير العمليات العسكرية فى اقليم تجراى ان قوات دفاع تجراى شنت هجوما عنيفا على قوات اقليم الامهرا ومليشياته فى مدينة عدى عركاى الواقعة فى اقصى شمال اقليم الامهر ا .

واكدت المصادر ان قوات دفاع تجراى استهدفت جيش اقليم الامهرا والمليشات التى توجهت خلال الايام القليلة الماضية الى جبهة القتال والحقت بهم خسائر بشرية ومادية فادحة .

واشارت المصادر ان قوات دفاع تجراى تلاحق فلول مليشات الامهرا التى توجهت جنوبا الى مدينة دبارق التى تبعد 100 كم عن مدينة قوندر.

وأخذ النزاع منعطفا عندما استعادت قوات دفاع تجراى على عاصمة الاقليم مقلى في أواخر يونيو وإعلان آبي أحمد وقفا لإطلاق النار.

وقامت الحكومة الفيدرالية باعتقال المئات من التجرانين بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى من اثيوبيا حسب بيان منظمة العفو الدولية.

الجدير بالذكر ان وسائل اعلام مملوكة للحكومة الفيدرالية واقليم الامهرا قامت بتحريض شعب الامهرا ضد شعب تجراى وحكومة الاقليم المصنفة بالإرهاب من قبل البرلمان الإثيوبي.