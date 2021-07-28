بسقوط ولديا تسقط اكبر تراسانة سلاح فى يد قوات دفاع تجراى



فرجت : مقلى

سيطرت صباح اليوم الاربعاء قوات دفاع تجراى على مدينة ولديا وضواحيها بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الجيش الفيدرالى الاثيوبى مدعوما بقوات الحرس الجمهورى بالاضافة الى القوات الخاصة والمليشيات الامهرية.

وأسفر ت تلك المعارك عن مقتل وجرح عدد كبير من جنود الجيش الفيدرالى بينما فرت البقية جنوبا فى اتجاه مدينة دسى (119كلم) كبرى مدن منطقة قوجام.

وتمكنت قوات تجراى من غنم ترسانة ضخمة من الاسلحة بينها دبابات ومدرعات مصفحة ومدافع ثقيلة وأطنان من الاسلحة الخفيفة.

وبسقوط ولديا تكون منطقة قوندر معزولة عن الطريق الرئيسى المخصص لواردات الاقليم المباشر عبر جيبوتى.

ويرجح المحللون ان تتجه قوات دفاع تجراى شرقا لدعم جبهة اقليم العفر للسيطرة على تقاطع ميلى الاستراتيحى الذى يعتبر منذ برى مهم مع جيبوتى لاقليمى التجراى والامهرا بالاضافة الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

كما لا يستبعد المحللون ان تسعى قوات دفاع تجراى وقوات قومية “الاقو” المتحالفة معها السيطرة على مدينة دسيى.