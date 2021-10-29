بعد الغارات الجوية على مقلى قوات دفاع تجراى تتوعد بمعاقبة المسؤولين فى القوات الجوية الاثيوبية

حكومة اقليم تجراى : أن القصف الجوى بتاريخ 28 اكتوبر 2021 طال منطقة سكنية وخلف 10 قتلى



فرجت : تفى تجراى

توعد بيان صادر عن القيادة العسكرية لقوات دفاع تقراى اليوم الجمعة بمعاقبة المسؤولين والطيارين فى القوات الجوية الاثيوبية والجهات التى امرت بنفيذ الغارات الجوية على اهداف مدنية فى تجراى على حسب البيان.

وقال البيان ان الغارات الجوية من قبل القوات الاثيوبية ضد الاهداف المدنية فى تجراى هى استمراًراً لعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقى الذى تقوم بها حكومة ابى احمد وحلفائها ضد شعب تجراى الاعزل.

واضاف البيان “ان الغارات الجوية الاخيرة على اقليم تجراى لن تغير من واقع هزيمة الجيش الفيدرالى الاثيوبى شى ،بل ستزيد من عزيمة شعب تجراى واصراره على استكمال مسيرته”.

واشار البيان الى ان القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى تمكنت من معرفة الجهة التي أمرت واشرفت على تنفيذ الغارات الجوية .

وختم البيان : ” دم شعب تجراى لن يذهب هدرا وسنطاردكم ونقدمكم للعدالة مهمة كلف الامر “.