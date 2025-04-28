بعيداً عن الأضواء العالمية يجد الإرتريون انفسهم محاصرين في محمية عسكرية





يجب على العالم أن يتحرك لإنهاء حكم إسياس أفورقي القائم على الحرب الدائمة.

ترجمة لمقال القائد : إبراهيم هارون نقلا عن الجزيرة الإنجليزية

إبراهيم هارون رئيس التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

كان الكاتب والمحلل الأمني ​​الأميركي بول ب. هينز، الذي خدم في إدارة كارتر نائباً لمستشار الأمن القومي زبيغنيو بريجنسكي، قد أدلى ذات مرة بملاحظة ذكية للغاية حول الرئيس الإريتري الحالي، إسياس أفورقي.

في كتابه الصادر عام ٢٠٠٧، بعنوان “إثيوبيا في سنوات منغستو الأخيرة: حتى الرصاصة الأخيرة”، أشار إلى أن “إسياس أعجبني لتشابهه اللافت في طباعه ومواقفه مع منغستو [هيلي مريم، الديكتاتور الإريتري السابق الذي أشرف على قتل عشرات الآلاف من المعارضين والمدنيين]. فهو يتمتع بنفس سمات شخصيته، بجدية مفرطة، ودفاعية متسترة خلف قناع من المعقولية الزائفة التي لا تُقنع. يشعر المرء بشخصية عنيدة، سلطوية في جوهرها”.

لقد ثبتت صحة أوجه التشابه التي رآها هينز بين منجستو وإسياس وكانت ذات عواقب وخيمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

بعد إعلان انتصاره على نظام منغسيتو عام ١٩٩١، أشرف أسياس على بروز إريتريا المستقلة ذات السيادة. وللحظة وجيزة، غمر الأمل الإريتريون. ظنّوا أن الاستقلال سيجلب لهم مزيدًا من الحرية وآفاقًا اقتصادية أفضل. ودار الحديث عن تحويل إريتريا إلى سنغافورة إفريقية.

إلا أن فرحة الاستقلال لم تدم طويلًا. لم يرق لأسياس حلم تحويل إريتريا إلى ديمقراطية ليبرالية مزدهرة. أراد لبلاده أن تكون أشبه بأسبرطة، لا سنغافورة. رفض الدستور الديمقراطي الذي صاغه الفقيه الإريتري البارز بركات هبتي سيلاسي، وحكم إريتريا بقبضة من حديد.

في لمح البصر، حوّل إريتريا إلى دولة حامية. حوّل المؤسسات الإريترية والمجتمع الإريتري عمومًا إلى أدوات لتحقيق أوهامه الجيوسياسية. أصبح الإريتريون بيادق غير راغبة في مخططات الرئيس العسكرية العديدة، ولم يبقَ لهم مجال لأحلامهم وتطلعاتهم الشخصية

لقد تعامل أسياس بلا رحمة حتى مع أقرب زملائه وحلفائه الذين تجرأوا على اقتراح أن يتمتع الإريتريون ببعض الحريات الأساسية التي غالبا ما يتجاهلها الناس في أماكن أخرى من العالم.

في مايو/أيار 2001، أصدر 15 مسؤولاً إريترياً رفيع المستوى، كان العديد منهم من مؤيدي الرئيس طوال حرب الاستقلال، رسالة مفتوحة يحثونه فيها على إعادة النظر في أسلوب حكمه الاستبدادي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. في ذلك الوقت، كان ثلاثة من المسؤولين الخمسة عشر يقيمون في الخارج، وفي النهاية غيّر أحدهم منصبه وانضم مجدداً إلى حكومة أسياس. أما الأحد عشر الباقون، فقد أُلقي القبض عليهم سريعاً بتهم غير محددة. وبعد أكثر من 20 عاماً، لا يزال مصير هؤلاء الرجال الأحد عشر مجهولاً. لا أحد يعلم على وجه اليقين ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً. لم يُمنح أي مستشار قانوني أو ديني أو أحد أفراد أسرهم حق الوصول إليهم. لم تُوجّه إليهم أي تهم، ولم تُحاكمهم أي إدانة أو حكم مع أن هؤلاء المسؤولين الكبار يُعدّون من أبرز الشخصيات في إريتريا التي تعرّضت لمثل هذه المعاملة، إلا أن مصيرهم ليس فريدًا. فكل من يجرؤ في إريتريا على التشكيك في حكمة الرئيس المعصوم أسياس، سيلاقي المصير نفسه.

في دولة الغولاغ الكابوسية التي أنشأها الرئيس أسياس، لا أحد يتمتع بحرية الدراسة أو العمل أو العبادة أو إدارة الأعمال أو ممارسة أي أنشطة عادية أخرى. هناك خدمة عسكرية إلزامية وغير محددة المدة تُبقي كل مواطن إريتري في عبودية للقائد الأعلى طوال حياته.

بينما يعاني الجميع في إريتريا من الاستبداد المؤسسي لإسياس، فإن الأقليات الدينية والعرقية تعاني أكثر من غيرها. الاضطهاد الديني في البلاد شديد لدرجة أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت إريتريا في عام 2004 على أنها “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” بموجب قانون الحريات الدينية الدولية لعام 1998. هناك أيضًا اضطهاد عرقي كبير في إريتريا إسياس. في تقرير صدر في مايو 2023، على سبيل المثال، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، على الظروف القاسية التي تواجهها جماعة عفر التي تسكن منطقة دانكاليا في البلاد. كتب بابكر: “تُعد جماعة عفر واحدة من أكثر المجتمعات حرمانًا من حقوقها في إريتريا. فقد تعرضوا لعدة عقود للتمييز والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاختفاء والعنف والاضطهاد على نطاق واسع”.

في النهاية، ثبت أن رؤية بول هينزي حول شخصية إسياس الاستبدادية جوهريًا لم تكن صحيحة فحسب، بل كانت أيضًا أقل من الحقيقة. فقد ضاهى القمع والعنف في عهد إسياس خلال العقود الثلاثة الماضية، بل وتجاوز أحيانًا، ما واجهه منغيتسو

للأسف، نادرًا ما يُقرّ العالم بمحنة الإريتريين، الذين يُجبرون على العيش كخدمٍ وجنودٍ مُكرهين لرئيسهم المُستبد. ولا يزال أثرُ مُؤامرات إسياس الحربية المُستمرة على الإريتريين نادرًا ما يُذكر في النقاشات حول المنطقة.

إريتريا في عهد أسياس دولةٌ في حالة حرب دائمة. وهي الآن لا تُحرِّض ضد إثيوبيا فحسب، بل تُشارك بنشاطٍ أيضًا في الحرب الأهلية في السودان. في الواقع، يصعب إيجاد فترةٍ في تاريخ إريتريا بعد الاستقلال لم تكن في حالة حرب مع أحد جيرانها، أو متورطةً في صراعٍ إقليميٍّ أو حربٍ أهلية. الحرب هي أسلوبُ الرئيس أسياس.

يُولي العالم الآن اهتمامًا لإريتريا، نظرًا لخطر الصراع المُحدق مع إثيوبيا. ولكن حتى لو تم تجنّب الصراع بين الجارتين بطريقة ما، فإن معاناة الإريتريين العالقين في دولة أسياس ستستمر. سيظلّ الإريتريون، المنسيّون والمتروكون لشأنهم، يعانون في ظلّ ديكتاتورية وحشية، حيث يُنظر إلى الفرد على أنه مجرد وقود لقوات الدفاع الإريترية الجبارة. يجب ألا يُسمح باستمرار هذا الوضع. يجب ألا يُشيح العالم بنظره وينسى محنة الإريتريين بمجرد أن تختفي بلادهم من الأخبار. على العالم أن يتحرّك قبل أن يفقد المزيد من الإريتريين حياتهم وأحلامهم وهم يقاتلون في حروب أسياس التي لا تنتهي.

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