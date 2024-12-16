تدشين كتاب جديد: كارشيلي أسمرا غوانتنامو ارتريا

بقلم المناضل : علي محمد صالح شوم – لندن

بسم الله الرحمن الرحيم

احتضنت قاعة ابرار بوسط العاصمة البريطانية لندن في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري فعالية تدشين كتابي كارشيلي أسمرا غوانتنامو ارتريا .

حضر الأمسية عدد مقدر من أبناء الجالية الارترية من الرجال والنساء ،

افتتح برنامج الأمسية الأستاذ إبراهيم الحاج مرحبا بالحضور متناول أهمية مثل هذه الأنشطة الثقافية والتوثيق لسلوك حضاري يخرجنا من الشفاه ، ثم تلي ذلك كلمة ترحيبية شكرت فيها الحضور على تلبية الدعوة وتكبدهم المشاق في هذا الجو الشتوي لمدينة الضباب .

الأستاذ ادريس همد قدم قراءة للكتاب والتي نالت اعجاب الحضور تناول فيها فصول الكتاب معرجا على الأوضاع الإنسانية في ارتريا ، وفي معرض تناوله لفقرات الكتاب عرج على بعض الاحداث التي تناولها الكاتب كمعايشات يومية مثل الاحتفال بالأعياد وطقوس شهر رمضان المبارك ودور هيئة الأوقاف الإسلامية باسمرا في دعم السجن بالمواد اثناء الشهر الكريم. في ختام قراءته وصى ان يساهم الجميع في التوثيق خاصة الذين عايشوا تجربة السجن والاعتقال .

مداخلات الحضور كانت مميزة خاصة وان أحد الحضور حكى تجربته الخاصة في الاعتقال .

شارك في ادارة الندوة الأستاذ عبدالرحمن سيد أبو هاشم بجانب الأستاذ إبراهيم الحاج .

في الختام اكرر شكري وتقديري للحضور الكريم .

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