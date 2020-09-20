تدشين كتاب ” كفاحي في حرب التحرير الارترية ” يوميات الشهيد القائد هنقلا

فرجت :

قامت أسرة الشهيد ادريس هنقلا بجمع يوميات وأوراق الشهيد القائد ادريس هنقلا في كتاب تحت عنوان ” كفاحي في حرب التحرير الارترية : يوميات الشهيد ادريس هنقلا ” وذلك بالتعاون مع مركز درسات القرن الافريقي في تحرير المادة ومراجعتها ليضمنوا بذلك اكاديمية المادة المقدمة وحقيقة السرد التأريخي المقدم من خلالها.

في مساء العشرين من سبتمبر في عام 1985م تسللت قوى الغدر والخيانة الى مدينة كسلا لأغتيال الشهيد القائد ادريس هنقلا في سلسلة طويلة استهدفت قيادات وكوادر جبهة التحرير الارترية

في مسلسل لطمس وجود جبهة التحرير الارترية من الوجود جيث قامت الجبهة الشعبية بالتحالف قوات الويانى تجراى في ضرب جيش التحرير الارتري في معارك استمرت لشهور اطر جيش التحرير الارتري والجبهة من الانسحاب الى داخل الاراضي السودانية لتلتقط انفاسها وترتب صفوفها وتقيم أدائها ثم للعودة الى الوطن.

أستمرت الجبهة الشعبية في متابعة ومطاردة كوادر وقيادات جبهة التحرير الارترية في داخل السودان من خلال فرقة اغتيالات خصصتها لهذا الغرض. فقد اتخذت من حالة انفلات الحالة الأمنية في شرق السودان وانتشار حالات الفساد الى التحرك بكل حرية.

ففي هذا الصدد قامت فرقة الاغتيالات هذه من اغتيال الشهيد القائد سعيد صالح ، والشهيد هيلى قرزا ، والشهيد القائد ادريس هنقلا والشهيد القائد محمود حسب.

لطالما تحدثنا كثيرا عن التوثيق وحفظ تراثنا النضالي والوطني من هذا المنبر لكم يثلج صدورنا أن نرى هذه اليوم يتم جمعها في هذه اليوميات لتصبح زادا للاجيال القادمة. فنحن ننتهز هذه السانحة لنشكر اسرة الشهيد هنقلا ولنؤكد عزمنا على مواصلة النضال حتى بلوغ فجر الحرية الحقيقية في ارتريا.

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