ترتيب صفوف المعارضة الارترية لإسقاط نظام الديكتاتور أفورقي

بقلم : فولفيو بلترامي (ترجمة لمقال نشر فى موقع فوكس اون افريكا)

كان تدخل إريتريا في الحرب الأهلية الإثيوبية يهدف إلى القضاء على خصم سياسي خطير لطالما مثل تهديدًا خطيرًا لدكتاتورية أسياس أفورقي : جبهة تحرير تيغراي الشعبية.

كان من شأن القضاء على جبهة تحرير تيغراي أن يضمن للديكتاتور الكوري الشمالي في القارة الأفريقية تعزيز النظام الذي يحافظ على نفسه في السلطة فقط من خلال الاستخدام الوحشي للقوة .ولا يمكنه الخروج من الأزمة الاقتصادية المروعة التي أدت إلى انهيار البلاد. الأزمة الناجمة عن العقوبات الدولية ولكن أيضًا بسبب عدم قدرة النظام على الإدارة الاقتصادية للدولة الحديثة.

خلال المرحلة الأولى من الصراع في إقليم تيغراى ، استخدم أفورقي جزءًا كبيرًا من جيشه ، معتمداً أيضًا على التجنيد الإجباري لطلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا. الحالة الوحيدة الموثقة لاستخدام القصر في الحرب الأهلية الإثيوبية.

أدت الهزيمة التي ألحقها جيش تيغراي النظامي إلى انسحاب القوات الإريترية لحماية قواته المسلحة ، وهو الضمان الوحيد للديكتاتور الإريتري للبقاء في السلطة. انسحاب استبعد مناطق تيغراى الحدودية التي لا تزال محتلة من قبل القوات الإريترية بهدف إنشاء خط أمامي أول في تيغراي لمنع غزو محتمل من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري.

منذ أسبوع ، عاد الجنود الإريتريون إلى إثيوبيا في محاولة لمساعدة مليشيات الأمهرة على مقاومة الهجوم الذي تشنه قوات دفاع تيغراي بعد أن تخلت ما تبقى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي عن حليفها الأمهرة .

كما تركز الانقسامات الإريترية على الحدود مع السودان بنوايا غير واضحة.

فسرت الحكومة السودانية والقوات المسلحة هذه الخطوة على أنها تهديد مباشر لبلادهم.

فتح انتصار تيغراي الفرصة أمام الحركات الديمقراطية الإريترية للعب دور بناء في الحملة لإنهاء حكم أفورقي وإقامة سلام حقيقي مع إثيوبيا. أعادت الهزيمة في تيغري إحياء المعارضة الإريترية المنقسمة والمشرذمة ، حيث جمعتها بهدف إزاحة النظام الديكتاتوري وإحضار أسياس إلى قفص الاتهام حتى يسود السلام والعدالة في إريتريا.

ويشارك عدد من تنظيمات المعارضة الإريترية في اجتماعات تحضيرية لتأسيس كيان سياسي وعسكري واسع لإسقاط النظام في أسمرة. تم الاتفاق على برنامج سياسي مشترك يقوم على اعداد قوة عسكرية قادرة على قلب النظام الحالي.

الأهداف السياسية ذات الأولوية هي: إرساء الخطوط السياسية لحكومة ديمقراطية وإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية القادرة على إعادة تأهيل الاقتصاد الممزق. المعارضة الإريترية ، التي تدرك ضعفها العسكري ، تحتاج إلى دعم كل حكومة إقليمية ودولية مستعدة للتعاون في سقوط أفورقي.

فرصة اغتنمت من قبل قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري ، التي عقدت العزم بعد الانتصار بتحرير ميكيلي على تصفية الحسابات مع الديكتاتور أفورقي دون الوقوع في فخ حرب الخنادق على الحدود كما حدث في الحرب الإثيوبية – الإريترية السابقة.

تروج الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لاستراتيجية غير مباشرة من خلال دعم المعارضة الإريترية إلى جانب حلفائها الإقليميين والدوليين بما في ذلك مصر والسودان وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة. تم تحديد دعم المعارضة الإريترية كأفضل ورقة للعب.

وفي هذا السياق السياسي – العسكري شهدت المشاورات في الخرطوم بين الحكومة السودانية ووفد من المعارضة الإريترية بقيادة مسفين حقوس وزير الدفاع الأسبق والقائد العسكري التاريخي للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وهايلي منكيريوس السفير السابق والإريتري. دبلوماسي في الأمم المتحدة.

تظل موضوعات المناقشة والاتفاقيات التي تم التوصل إليها محمية من قبل أسرار الدولة. وبحسب مصادر دبلوماسية أفريقية ، فقد حصل حقوس ومانكيريوس على دعم سوداني ومصري وأمريكي وبريطاني لتشكيل قوة عسكرية يمكنها تحرير إريتريا من خلال استغلال ضعف الجيش الإريتري المنهك في تيغري وتزايد استياء الصراع الأثيوبي ، أثار بين السكان المعادين الآن لأفورقي والمتحمسين للانفتاح على الديمقراطية.

كان من السهل الحصول على دعم السودان بسبب استفزازات أفورقي المستمرة والتهديدات العسكرية المستترة.

يعد الدعم الأمريكي والبريطاني جزءًا من الحاجة إلى إعادة بناء التوازنات السياسية في القرن الأفريقي القادرة على حماية الاستقرار الإقليمي المواتي للمصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية للقوتين الناطقين بالإنجليزية. انبثق دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من روح الانتقام من الفظائع التي ارتكبها أفورقي في تيغراي ، ومن المفهوم أنه طالما ظل الديكتاتور في السلطة ، فإن إريتريا ستمثل تهديدًا دائمًا لإثيوبيا حتى بعد اجتياز الفترة القصيرة (ولكن الرهيبة). بين قوسين من حزب الرخاء.

كان بإمكان حقوس ومانكيريوس تجميع المعارضة في تحالف واحد يسمى ” إريتريا الوحدة”، التي تأسست في فبراير 2020. وقد تمت العملية بفضل التغلب على العقبات التي منعت طوال 30 عامًا مجموعات المعارضة المختلفة من الانضمام إلى الكفاح المشترك ضد الديكتاتورية.

تتكون غالبية القادة السياسيين والعسكريين للوحدة الإريترية من أعضاء سابقين في جبهة التحرير الإريترية (ELF) والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا (EPLF). قاتلوا جنبًا إلى جنب مع إخوانهم التيغرينين (TPLF) ضد نظام DERG وفي المقابل حصلوا على الاستقلال من إثيوبيا.

هؤلاء الكوادر السياسية والعسكرية التاريخية هم الناجون من عمليات التطهير الستالينية التي نفذها أفورقي فور حصوله على الاستقلال (التي منحتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في عام 1991) ،لتعزيز سلطتها المطلقة وفرض نظام الحزب الواحد من خلال إنشاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) في عام 1994.

الانقسامات التي حالت حتى الآن دون تشكيل جبهة معارضة موحدة تم تجميدها مؤقتًا. كل المشاكل العرقية والدينية التي ساهمت في الانقسام وضعت في المرتبة الثانية لضرورة إزالة الدكتاتور الوحشي. اتفق جميع قادة الوحدة الإريترية على التوحد لإنقاذ بلادهم. بمجرد أن تتحرر إريتريا ، يمكن حل الخلافات السياسية الداخلية بطريقة ديمقراطية.

كانت عملية التوحيد ممكنة بفضل المشاركة الحكيمة للشتات الإريتري والمجتمع المدني في المنفى. اتفق كلاهما على الحاجة إلى إنشاء قيادة موحدة تمثل الشعب الإريتري ويمكن أن تصبح شريكًا سياسيًا ذا مصداقية في الحصول على الدعم الحيوي من الحكومات الأجنبية المعادية لدكتاتورية أفورقي.

الهجوم على تيغراي هو خطأ فادح للديكتاتور الإريتري. وقد لقي عشرات الآلاف من الشباب الإريتري مصرعهم في الأشهر الثمانية الأولى من النزاع ، وحتى الآن رفض أفورقي الكشف عن أسماء القتلى للسماح لأسرهم بالحزن على أحبائهم. نحن في أغسطس 2021 ولا يعرف أي قريب إريتري ما إذا كان أطفالهم لا يزالون في قتال تيغراي ، سواء كانوا أمواتًا أم أحياء. يأمل الكثيرون أن أطفالهم قد أسروا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وأن يعاملوا بإنسانية ورحمة لأنهم مجبرون على المشاركة في هذه الحرب بين الأشقاء. يتألف معظم الإريتريين من أبناء عموم تيغارو (تيغريين) الإريتريين من التيغارو التيغرينية وأسياس أفورقي نفسه هو تيجارو ، ابن عم رئيس وزراء ما بعد DERG: ميليس زناوي.

أفورقي ديكتاتور مسن في حالة صحية سيئة. شعبه محبط ، والهزيمة السريعة للقوات الإريترية في تيغراي أظهرت لجميع الإريتريين ضعف النظام. اعتقل الأسبوع الماضي 4 جنرالات بالجيش الإريتري في أسمرة لرفضهم المشاركة في المغامرة العسكرية الثانية في إثيوبيا إلى جانب ميليشيات أمهرة فانو.

إذا قررت قوات دفاع تيغراي غزو إريتريا بعد هزيمة النظام الإثيوبي لحزب الرخاء ، فلن تجد مقاومة تذكر.

إن الجيش الإريتري منقسم وقليل الدوافع ، والهجوم الإثيوبي سيُفسر على أنه فرصة ممتازة للتخلص من الديكتاتور. وبدلاً من محاربة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، يمكن للجيش أن يتحلل بنزيف لا يمكن إيقافه من الفارين والجنود الذين ينضمون إلى “الغزاة” لتحرير بلادهم.

تدرك قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري والاستراتيجيون في واشنطن والقاهرة والخرطوم جيدًا أن حرب إريترية إثيوبية ثانية ستخلق حالة من عدم اليقين والفوضى الإقليمية الجديدة.

هذا هو السبب في أن التركيز ينصب على تحالف الوحدة الإريترية المولود حديثًا ، والذي يدعم الجهود المبذولة لإنشاء قوة متمردة تبدأ عملية التحرير العسكري لكوريا الشمالية الأفريقية.

وبحسب تسريبات دبلوماسية ، يمكن أن يتألف هذا الجيش من لاجئين إريتريين ولاجئين تيجراي فروا إلى السودان ومن الوحدات القتالية التي أنشأتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري والحكومة السودانية.

يقدر عدد الوحدات بحوالي 30.000 رجل وحتى الآن لم تستخدم في العمليات العسكرية في أمهرة وعفر كتعزيزات. يمكن استخدام هؤلاء المجندين الجدد ، المدربين تدريباً جيداً والمسلحين بشكل جيد ، في الحرب الوشيكة ضد إريتريا. حرب ستبدو وكأنها حرب تحرير بفضل اتحاد المعارضة الإريترية ولكنها في الواقع ستكون حربًا تشنها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ومصر والسودان والحلفاء الناطقين بالأنجلوفون الغربي لإزالة أفورقي وتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. .

في محاولة لدرء الدعم السوداني للتحالف السياسي العسكري الإريتري الوليد ، أرسل الدكتاتور أفورقي وفداً للقاء مسؤولين في الحكومة السودانية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ويتكون الوفد من وزير الخارجية عثمان صالح والمستشار الرئاسي يماني ج / أب.

وتتحدث البيانات الصحفية الرسمية المشتركة عن ” مناقشات صريحة ومتعمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة “. في الواقع ، تشير مصادرنا الدبلوماسية إلى أن اللقاء لم يحسم بل زاد الخلاف بين الخرطوم وأسمرة.

بالنسبة للحكومة السودانية ، يعتبر دعم الوحدة الإريترية أداة ممتازة لتجنب الصراع الإقليمي. بالنسبة لمصر فرصة ممتازة للتخلص من زعيم إقليمي مزعج (أفورقي) ، بالنسبة للولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة بسط سيطرتها على القرن الأفريقي ومنع إريتريا وإثيوبيا من الوقوع تحت النفوذ الروسي.

في الوقت الحالي ، الحرب من أجل تحرير إريتريا ليست على جدول الأعمال. إن أولوية الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وحلفائها الإقليميين والدوليين هي إزالة النظام في أديس أبابا.

بالشروع في المغامرة العسكرية في تيغراي ، كان أفورقي يعتزم توسيع نفوذه على القرن الأفريقي وتقوية نظامه تحسبا لنقل السلطة إلى ابنه أبراهام أسياس.

المفاجأة التي يعدها عبد الله حمدوك ، والجنرال السيسي ، وديبرتسيون جبريميكايل ، وجو بايدن ، وبوريس جونسون ، ستظهر لأفورقي إلى أي مدى أصبحت خططه للهيمنة الإقليمية والحفاظ على النظام من خلال خلافة السلطة إلى ابنه هشة الآن إن لم تكن طوباوية.

الشعب والجيش الإريتري لا ينتظران سوى تدخل خارجي للتخلص من الإرهاب الأحمر لأسياس.