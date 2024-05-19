جمعية المواساة الارترية ببريطانيا تعقد مؤتمرها السنوي



جمعية المواساة الارترية ببريطانيا تعقد مؤتمرها السنوي

عقدت جمعية المواساة الارترية مؤتمرها السنوي السبت الموافق 18 مايو 2024م بمقرها بجنوب غرب مدينة لندن ، حضر المؤتمر عدد مقدر من العضوية من الجنسين. استهل اللقاء بكلمة اللجنة ثم تلي ذك التقرير الادبي والذي حوى مجمل الانشطة التي قامت بها اللجنة خلال الفترة وكان اهمها بناء مغسلة خاصة للاموات بمقر الجمعية الاسلامية الارترية بجوار مسجد النجاشي وكان ذلك انجازا مهما حيث كانت اللجنة واللجان السابقة تقوم بغسل الاموات في مغسلة مسجد ( وايت شابل White chapel) بشرق لندن وكان يكلف مبالغ كبيرة والان والحمد لله قد وفرت المغسلة الجديدة الوقت والمال، كما حوى التقرير شرحا مفصلا للاجراءات التي تتبعها اللجنة عند حدوث الوفاة من المستشفي الذي حدثت فيه الوفاة او المنزل الى الاجراءات الرسمية مع السلطات المختصة. وذكر التقرير ان الجمعية تنوي شراء مقبرة خاصة بالارتريين وهذا مشروع طموح وكبير ويكلف مبالغ طائلة ولهذا نوه التقرير الى ان عدد الارترين المشتركين في الجمعية قليل جدا بالمقارنة بالاعداد الكبيرة للجالية الارترية المسلمة المتواجدة هنا في بريطانيا، وقد طالب التقرير الجميع لتحمل مسؤلياته والعمل وسط الجالية وحثهم على الاشتراك ودعم الجمعية . اما التقرير المالي فكان جملة الدخل والمتمثل في اشتراكات الاعضاء والتبرعات من بعض المحسنين والمنصرف خلال الفترة ، وقد لفت نظري قلة الموارد خاصة الاشتراكات وذلك لقلة العدد كما ذكر التقرير الادبي وهو امر يحتاج الى استنفار الجميع حتى نجعل من هذا الوقف فعالا في خدمة الجالية والمسلمين عموما .

جمعبة المواساة الارترية في بريطانيا لها فروع للمواساة خارج مدينة لندن يتمتعون باستقلالية إدارية في خدمة وفيات ابناء الجالية الارترية وهم موزعين على خمس فروع رئيسية بيرمنجهام وليد وشيفيل ومانشستر وليفربول.

وقد تم في هذا العام 2024 ضم هذه الفروع في تولي بيرمنجهام الأكثر كثافة تواجد لإنشاء فرع للمواساة يضم تلك الفروع باسم مواساة لميدلاند.

في ختام الجلسة تم اختيار قيادة جديدة من الرجال والنساء وهى قيادة متطوعة وان اعضاء هذه اللجنة لايتقاضون اجرا مقابل مايقومون به من عمل واكد اعضاء اللجنة السابقة تعاونهم الغير محدود مع اللجنة الجديدة بحكم خبرتهم وسيمدونهم بكل المدد والعون، في الختام اكرر دعوتي لكل الجالية الارترية المسلمة في هذا البلد للانضمام لجمعية المواساة الارترية ودعمها وتشجيع لجنتها والتسارع في تسديد الاشتراكات والتي هى في الاساس رمزية متمنيا للجنة الجديدة التوفيق والسداد والشكر والتقدير العالي للاخوة والاخوات والابناء اعضاء اللجنة السابقة لما قاموا به من دور كبير جعله الله في ميزان حسناتهم.

علي محمد صالح شوم

لندن- 19/05/2024م