جيتاشو ردا على تويتر : “دسى وكومبولشا تحت مرمى المدفعية”

فرجت : مصادر

قال المتحدث الرسمى لحكومة اقليم تجراى جيتاشو ردا فى تغريدة على تويتر ان قوات دفاع تجراى سيطرت على مدينتى “هايك” و”بستيما” ومرتفعات القيادة الاسترايجية “ماريى ” مما يجعل دسى وكومبولشا تحت مرمى المدفعية .

وتفيد الانباء الواردة من مدينة دسى بانها اصبحت مكتظة بالاف النازحين من مناطق القتال جنوب محافظة “ولو” باقليم الامهرا .

وتسود حالة من الخوف والذعر على سكان المدينة بسبب انتشار ظاهر الخطف والنهب والسرقة وانعدام الامن العام .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة دسى تظهر اغلاق معظم المحال التجارية ابوابها .

ويتوقع المراقبون ان قوات دفاع تجراى التى تقترب من مدينة دسى ستكتفى بحصارها وستواصل التقدم جنوبا نحو منطقة اروميا الخاصة وهى منطقة داخل اقليم الامهرا انشئت عام 2008.

We’re in Dessie this morning. Many businesses are closed and we’re seeing a lot of people packing their things, throwing them on top of buses to head out of town. But there is still a remarkable amount of people on the streets. 1/ pic.twitter.com/CycO90JZlf — Eyder Peralta (@eyderp) October 21, 2021