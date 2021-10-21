جيتاشو ردا على تويتر : “دسى وكومبولشا تحت مرمى المدفعية”
فرجت : مصادر
قال المتحدث الرسمى لحكومة اقليم تجراى جيتاشو ردا فى تغريدة على تويتر ان قوات دفاع تجراى سيطرت على مدينتى “هايك” و”بستيما” ومرتفعات القيادة الاسترايجية “ماريى ” مما يجعل دسى وكومبولشا تحت مرمى المدفعية .
وتفيد الانباء الواردة من مدينة دسى بانها اصبحت مكتظة بالاف النازحين من مناطق القتال جنوب محافظة “ولو” باقليم الامهرا .
وتسود حالة من الخوف والذعر على سكان المدينة بسبب انتشار ظاهر الخطف والنهب والسرقة وانعدام الامن العام .
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة دسى تظهر اغلاق معظم المحال التجارية ابوابها .
ويتوقع المراقبون ان قوات دفاع تجراى التى تقترب من مدينة دسى ستكتفى بحصارها وستواصل التقدم جنوبا نحو منطقة اروميا الخاصة وهى منطقة داخل اقليم الامهرا انشئت عام 2008.
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