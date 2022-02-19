حكومة تجراي ترد على مزاعم منظمة العفو الدولية عن تنفيذ قوات دفاع تجراى عمليات اغتصاب جماعية

فرجت : مصادر

ًي 16 فبراير / شباط ، نشرت منظمة العفو الدولية تقرير يتضمن مزاعم بارتكاب “قوات دفاع تجراى” عنف جنسي واغتصبوا جماعيا عشرات النساء والقاصرات في بلدتين في اقليم أمهرة الإثيوبية العام الماضي.

واصدر مكتب الشؤون الخارجية لحكومة اقليم تجراى بيانا رداً على تقرير منظمة العفو الدولية .

الرد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بلدات أمهرة

في 16 فبراير / شباط 2022 ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “قيام قوات تجراى بقتل واغتصاب وسلب في هجمات على المدنيين في بلدات أمهرة”. على وجه التحديد ، يلخص التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون المزعومة وأعمال العنف الجنسي في بلدتي “كوبو ” و”تشينا” ، في “شمال وولو “و” شمال جوندر ” على التوالي من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر من العام الماضي. في ضوء المشاكل الإجرائية والموضوعية العديدة التي تربك التقرير الأخير ، سيكون من المغري استبعاده فورًا. ومع ذلك ، واحتراما للضحايا المزعومين ، تشعر حكومة تجراي بأنها مضطرة للتصدي لهذه الادعاءات مباشرة.

تكرر حكومة تجراي التأكيد على أن جيش تجراي لا يتغاضى عن الاستهداف المتعمد للمدنيين. لم تكن القوات التجراوية موجودة لإلحاق نفس الألم المروع بالناس في المناطق المجاورة كما فعلت القوات الإثيوبية والإرترية والأمهرة بشعبنا. يعتبر العنف الجنسي جريمة شنعاء تترك آثارا جسدية ونفسية على الضحايا. وكما تم توثيقه بإسهاب من قبل مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات ، فقد وقع الآلاف من نساء تجراي ضحايا لهذه الجريمة النكراء. ونتيجة لذلك ، فإن ارتكاب مثل هذه الجريمة ضد المدنيين لا يمكن أن يكون أبعد من المهمة التنظيمية للقوات الشعبية لتجراي.

بقدر ما يقع غير المقاتلين ضحية لأي فرد من قوات جيش تجراي ، فإن قلوبنا تنفطر على ضحايا مثل هذه الجرائم. إذا وجد تحقيق أن مقاتلي تجراى قد استهدفوا في الواقع غير المقاتلين عمدًا ، فإن حكومة تجراي ستقدم الجناة إلى العدالة. ومع ذلك ، فإن المسؤولية النهائية عن أي ضرر يمكن أن يلحق بالمدنيين يجب أن توضع على أقدام نظام أبي المجرم ونخبة أمهرة التوسعية. قام هذا الثنائي المدمر ، من خلال الدعاية المتواصلة والتجاهل المتهور للنسيج الاجتماعي للبلاد ، بتحويل الصراع السياسي إلى حرب دموية داخلية من خلال حشد عشرات الآلاف من المدنيين غير المدربين تدريباً جيداً وغير المدربين والمجهزين وغالباً غير المسلحين.

ومع ذلك ، فإن منظمة العفو ، في اندفاعها لاتهام قوات تجراى بارتكاب جرائم حرب بزعم قتل المدنيين العزل ، جردت التقرير من الخلفية السياقية اللازمة ، وبالتالي رسم صورة جزئية ومضللة لما قد يكون قد حدث في أحسن الأحوال.

وبدءًا من أوائل أغسطس ، دعا نظام أبي وسلطات الأمهرة بقية الإثيوبيين إلى مواجهة قوات تجراى بأي أسلحة بحوزتهم. في 10 أغسطس ، على سبيل المثال ، كما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس (AP) ، دعا نظام أبي “جميع المواطنين القادرين على القتال في حرب تجراي”. كما لاحظت وكالة الأسوشييتد برس بحق حينها أن “الدعوة إلى حمل السلاح هي علامة تنذر بالسوء على أن جميع سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة ينجرون إلى صراع” أودى بالفعل بحياة عشرات الآلاف. ودعا رئيس الوزراء أبي أحمد ، خلال ظهوره المتلفز وفي بيان مكتوب ، المواطنين إلى أن يكونوا “عيون وآذان البلد لتعقب وكشف جواسيس وعملاء جيش تجراي”. هذه الدعوة الخطيرة إلى حمل السلاح لم تُفكك ، ولكن كجزء من إستراتيجية لجلب المدنيين إلى الجنون بهدف وقف تقدم قواتنا من خلال نشر موجات بشرية. من خلال تمهيد المدنيين العزل للاشتباك مع قواتنا ، عرّضهم النظام للخطر من خلال طمس الخط الفاصل بين المقاتلين وغير المقاتلين ، وبالتالي جعل مبدأ التمييز غير عملي بموجب قوانين الحرب. من جهتها ، أصدرت حكومة إقليم الأمهرة ، دعوة رسمية للمدنيين العزل للاشتباك مع قواتنا. لتحفيزهم على الانصياع لهذه التعليمات اللاأخلاقية ، أضافت السلطات الإقليمية أن المدنيين سيمتلكون بشكل قانوني أي أسلحة تمكنوا من انتزاعها من قواتنا. هذه السياسة غير المسؤولة والخطيرة تعرض المدنيين للخطر بشكل فعال من خلال تحويلهم إلى مقاتلين دون مزايا المقاتلين المدربين والمسلحين.

في سياق مثل هذا الخطاب السام القادم من المستويات العليا في الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم أمهرة ، كانت قواتنا تشن عملياتها الدفاعية.

ونعتقد أن تحقيقًا مستقلًا من قبل هيئة دولية محايدة هو الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى حقيقة كل الفظائع. لكننا سنسلط الضوء على بعض المشاكل التي تقوض الادعاءات الأساسية لمنظمة العفو حول ارتكاب قواتنا جرائم حرب. على سبيل المثال ، يدعي تقرير منظمة العفو الدولية أن “مقاتلي تجراى قتلوا عمداً مدنيين عزل ، على ما يبدو انتقاما للخسائر في صفوفهم على أيدي مليشيات الأمهرة والمزارعين المسلحين”. أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا مشابهًا عن كلتا المدينتين ، مع بعض التفاصيل التي لم يتم العثور عليها في تقرير منظمة العفو الدولية.

وفي “كوبو” كانت قوات تجراى تبحث عن أسلحة وتطارد عناصر مسلحة تعمل في المنطقة. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، “في قريتين على الأقل ، “جيديميو” و”زوبيل” ، رد المزارعون بمهاجمة قوات تجراى.” هذه التفاصيل تتماشى مع دعوات النظام للمدنيين لمواجهة قواتنا. بموجب قوانين الحرب ، كان لقواتنا حق مشروع في الدفاع عن النفس.

والأهم من ذلك ، أنه خلال الفترة قيد النظر ، كانت هناك جماعة مسلحة متطرفة تصدت لقوات تجراى العاملة في المنطقة بأمر مباشر من حكومة أبي. في حين أن هذه المجموعة المتطرفة ليست عنصرًا رسميًا في الدولة الإثيوبية ، إلا أنها ترعاها بنشاط أجهزة الأمن الإثيوبية. يحاول نظام آبي وسلطات الأمهرة إخفاء تورطهما في هذه الجرائم ، بالنظر إلى دورهما المباشر في الحفاظ على عصابة المجرمين الغزاة ، من خلال لوم قواتنا بشكل استباقي لا أساس له على الفظائع التي ارتكبها التنظيم.

وفي “دابات” ، حيث تقع (منطقة ) “شنة” ، خرج آلاف المدنيين العزل ، بمن فيهم قساوسة وشخصيات دينية أخرى يحملون “تابوت” أو نسخة طبق الأصل من تابوت العهد للاشتباك مع قواتنا. في الواقع ، أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن “بعض سكان قرى “شنة” قاتلوا جنبًا إلى جنب مع جنود الحكومة ، والذين بموجب قوانين الحرب سيكونون مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية”. مرة أخرى ، تقوض كل من منظمة العفو ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، من خلال التقليل من أهمية عسكرة النظام الفعلية للمدنيين ، مصداقية النتائج التي توصلوا إليها.

تتمثل إحدى استراتيجيات نظام أبي لتبييض حملته للإبادة الجماعية في تجراي في إشباع وسائل الإعلام المحلية والدولية بادعاءات كاذبة لا أساس لها بارتكاب جرائم حرب ضد قواتنا. إن القصد من هذا الاندفاع المتنافر لإيذاء قواتنا هو خلق رواية مضادة ، حيث إن الحملة المنهجية التي قاموا بها لإبادة شعب تيغراي ، القائمة على الحقائق والمصنفة للأجيال القادمة ، هي مجرد ادعاء منافس آخر لا يستحق اهتماما خاصا. إن اتهامهم لقواتنا بارتكاب نفس الجرائم التي اتهموا بارتكابها هم أنفسهم دليل على هذه النية الخادعة. يجب على المجتمع الدولي ألا يقع في غرام هذه الحيلة الرخيصة.

انتهك الجيشان الإثيوبي والإريتري وقوات أمهرة الإقليمية عمليا كل مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في تجراي. لم تسلم أي قرية في تجري من وصول قوات الإبادة الجماعية هذه. وقد صممت محاولتهم الضعيفة لتأسيس التكافؤ الأخلاقي بين قواتهم وقوات جيش تجراي لإخفاء مدى سجلهم الإجرامي في تجري وإجبار المجتمع الدولي على تبني الموقف القائل بأن “جميع الأطراف قد ارتكبت فظائع”. ولكن لا يمكن أبدا أن يكون هناك تكافؤ بين الحوادث المعزولة لسوء السلوك من قبل قوات التجراى والحملة المنهجية لإبادة شعب تجراي.

تعتقد حكومة تجراي أن التحقيق المستقل الذي تجريه هيئة دولية محايدة هو الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى حقيقة جميع الفظائع التي ارتكبت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على تجراي. ومع ذلك ، كان نظام آبي ثابتًا في رفضه قبول فكرة إجراء تحقيق مستقل ، قلقًا بحق من أنه سيلقي الضوء على درجة الفظائع التي لا يمكن تصورها التي ارتكبوها ويستمرون في ارتكابها ضد شعب تجراي.

على سبيل المثال ، في اعتراضه الشديد على القرار الأخير الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة مستقلة من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة النزاع ، تذرع نظام أبي بحقيقة أنه كان هناك تحقيق مستقل تم إجراؤه بشكل مشترك. من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). وبطبيعة الحال ، مكّن تدخل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان النظام من توجيه التحقيق في اتجاهه المفضل والإفلات من المساءلة ، مما قوض مصداقية التقرير المشترك بشكل قاتل. حتى لو قبل المرء مصداقية التقرير المشترك ،

علاوة على ذلك ، لم يعترض نظام آبي الإجرامي على قرار مجلس حقوق الإنسان نفسه فحسب ، بل اعترض أيضًا على الفكرة ذاتها القائلة بأن المجتمع الدولي المعني يمكنه التدقيق في تصرفات الدولة طالما أن الدفاع عن تلك الأعمال محاط بلغة السيادة.

على النقيض من ذلك ، دعت حكومة تيغراي دائمًا إلى إجراء تحقيق مستقل في الفظائع المدمرة التي ارتكبت في تيغراي. لذلك ، ستتعاون حكومة تيغراي بشكل كامل مع اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا حيث تجري تحقيقها المستقل في أي وجميع الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب على تجراي. ندعو نظام أبي إلى إعادة النظر في عناده غير المبرر وقبول شرعية الهيئة ومد يد التعاون.

إذا لم يتم قبول شرعية الهيئة واستعدادها للتعاون معها ، فإن ضجيج نظام أبي المستمر حول انتهاكات الحقوق من قبل قواتنا لن يكون أكثر من دموع التماسيح. علاوة على ذلك ، يجب أن تكف عن استغلال معاناة الناس للدعاية الرخيصة.

ومع ذلك ، فإننا نحترم أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان ، مثل منظمة العفو الدولية.

على الرغم من ذلك ، لا ينبغي لمنظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية المساومة على مصداقية عملها المهم من خلال التورط عن غير قصد أو عن قصد في الدعاية المستمرة لنظام أبي ومحاولته الوقحة لتبييض حملته الموثقة جيدًا للإبادة الجماعية في تجراي. على وجه الخصوص ، يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان ألا يسمحوا باستخدام عملهم لإثبات تكافؤ خاطئ بين حوادث متفرقة لسوء السلوك وحملة منهجية من الوحشية التي يتعرض لها سكان تجراي.